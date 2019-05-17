Польша купит первые американские истребители F-35 до 2026 года

Как накануне заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, Министерства обороны Республики Польши решило ускорить реализацию программы Harpia о приобретении этих самолетов, ведь те должны заменить устаревшие постсоветские МиГ-29 и Су-22.



Отмечается, что руководство Минобороны продлило срок службы уже изношенных самолетов МиГ-29 с 30 до 40 лет.



Напомним, в марте Минобороны Польши, заявляло, что планирует приобрести американские истребители пятого поколения, чтобы заменят постсоветские МиГ-29. После в США вылетела делегация, чтобы начать переговоры о закупке истребителей F-35. Предварительно Конгресс США согласился эти самолеты продать нескольким странам, в том числе и Польши.



Как сообщал УНН, Польша стремится укреплять и развивать Восточное партнерство.