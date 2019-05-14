У МЗС Польщі заявили, що країна прагне розвивати Східне партнерство

"Ми позитивно оцінюємо цей проект, який наблизив і дозволив зберегти контакти з цими країнами (учасницями проекту – ред.). Він підтримав ці країни політично щодо збереження їх суверенітету, розвитку торгівлі, модернізації економіки. Звичайно, це не максимум, але в нинішніх умовах і за певного геополітичного тиску на ці країни з боку Росії він був позитивним і корисним. Ми хочемо його зміцнювати в майбутньому”,- зазначив Чапутович.

Він додав, що якщо йдеться про інституційність, то вона могла б передбачати створення у Брюсселі секретаріату, до якого можна було б делегувати дипломатичних представників шести країн Східного партнерства.

"Друге питання – інституційність, а третє – галузева співпраця. Ми хочемо розширяти співпрацю з цими країнами у різних секторах, таких як енергетика, питання хімічної безпеки, співпраця молоді, Erasmus+", - додав Чапутович.

Зазначимо, програма Східного партнерства поглиблює політичні зв'язки та економічну інтеграцію ЄС з шістьма країнами Східної Європи та Південного Кавказу: Білорусі, України, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Нагадаємо, Польща пропонує підвищити статус Східного партнерства.

Пропозиції Польщі включають, зокрема, створення функції головування, в рамках якої окремі країни Східного партнерства співпрацюватимуть з ЄС.