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В МИД Польши заявили, что страна стремится развивать Восточное партнерство

Киев  •  УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Польша стремится укреплять и развивать Восточное партнерство. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Onet.pl.

"Мы положительно оцениваем этот проект, который приблизил и позволил сохранить контакты с этими странами (участницами проекта - ред.). Он поддержал эти страны политически по сохранению их суверенитета, развития торговли, модернизации экономики. Конечно, это не максимум, но в нынешних условиях и при определенном геополитическом давлении на эти страны со стороны России он был положительным и полезным. Мы хотим его укреплять в будущем", - отметил Чапутович.

Он добавил, что если речь идет о институционности, то она могла бы предусматривать создание в Брюсселе секретариата, к которому можно было бы делегировать дипломатических представителей шести стран Восточного партнерства.

"Второй вопрос - институционность, а третий - отраслевое сотрудничество. Мы хотим расширять сотрудничество с этими странами в различных секторах, таких как энергетика, вопросы химической безопасности, сотрудничество молодежи, Erasmus +", - добавил Чапутович.

Отметим, программа Восточного партнерства углубляет политические связи и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами Восточной Европы и Южного Кавказа: Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.

Напомним, Польша предлагает повысить статус Восточного партнерства.

Предложения Польши включают, в частности, создание функции председательства, в рамках которой отдельные страны Восточного партнерства будут сотрудничать с ЕС.

Украинские Национальные Новости

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