В МИД Польши заявили, что страна стремится развивать Восточное партнерство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Польша стремится укреплять и развивать Восточное партнерство. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Onet.pl.
"Мы положительно оцениваем этот проект, который приблизил и позволил сохранить контакты с этими странами (участницами проекта - ред.). Он поддержал эти страны политически по сохранению их суверенитета, развития торговли, модернизации экономики. Конечно, это не максимум, но в нынешних условиях и при определенном геополитическом давлении на эти страны со стороны России он был положительным и полезным. Мы хотим его укреплять в будущем", - отметил Чапутович.
Он добавил, что если речь идет о институционности, то она могла бы предусматривать создание в Брюсселе секретариата, к которому можно было бы делегировать дипломатических представителей шести стран Восточного партнерства.
"Второй вопрос - институционность, а третий - отраслевое сотрудничество. Мы хотим расширять сотрудничество с этими странами в различных секторах, таких как энергетика, вопросы химической безопасности, сотрудничество молодежи, Erasmus +", - добавил Чапутович.
Отметим, программа Восточного партнерства углубляет политические связи и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами Восточной Европы и Южного Кавказа: Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.
Напомним, Польша предлагает повысить статус Восточного партнерства.
Предложения Польши включают, в частности, создание функции председательства, в рамках которой отдельные страны Восточного партнерства будут сотрудничать с ЕС.