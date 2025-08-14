Трамп упрощает правила космических полетов, акции компаний растут

Американский президент Дональд Трамп подписал в среду указ, направленный на упрощение федеральных правил, регулирующих запуски коммерческих ракет. На фоне этого акции AIRO Group, Satellogic, Rocket Lab USA подскочили, некоторые более чем на 11%. Передает УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на упрощение федеральных правил в отношении коммерческих запусков ракет. Это решение может принести пользу SpaceX и другим частным космическим предприятиям.

Распоряжение обязывает министра транспорта США ускорить или отменить экологические проверки для лицензий на запуски, которые администрируются Федеральной авиационной администрацией (FAA). Кроме того, должны быть отменены "устаревшие, излишние или слишком ограничительные правила в отношении запускных и возвращаемых транспортных средств".

На фоне нововведения:

Акции AIRO Group подскочили более чем на 11% перед открытием фондовой биржи на Уолл-стрит, тогда как Satellogic выросли более чем на 8%, а Rocket Lab USA и Ast SpaceMobile – около 1,6%.

Дополнение

Многие лидеры отрасли ожидали, что Трамп решит эти проблемы во время своего второго срока в Белом доме, особенно после того, как Илон Маск получил центральную консультативную роль при президенте вскоре после своей инаугурации в январе. С тех пор между двумя мужчинами возникли разногласия, которые широко освещались в социальных сетях.

Напомним

