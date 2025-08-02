SpaceX доставила новый экипаж на МКС за 15 часов

SpaceX в субботу доставила на Международную космическую станцию новый экипаж, совершив путешествие всего за 15 часов, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Четыре американских, российских и японских астронавта прибыли в капсуле SpaceX после запуска из Космического центра NASA имени Кеннеди. Они проведут в орбитальной лаборатории не менее шести месяцев, заменяя коллег, которые там работают с марта. SpaceX вернет этих четверых уже в среду.

"Переезжают" на станцию Зена Кардман и Майк Финк из NASA, Кимия Юи из Японии и Олег Платонов из россии, каждый из которых изначально был назначен на другие миссии.

Кардман и еще один астронавт были сняты с миссии SpaceX в прошлом году, чтобы освободить место для двух застрявших астронавтов NASA, - летчиков-испытателей Boeing Starliner Бутча Уилмора и Суни Уильямс, чье пребывание на космической станции увеличилось с одной недели до более чем девяти месяцев. Финк и Юи готовились к следующей миссии Starliner. Но поскольку запуск Starliner был прекращен из-за проблем с двигателем и других проблем до 2026 года, они перешли на SpaceX.

Платонов был исключен из стартового состава "Союза" несколько лет назад из-за неизвестной болезни.

С их прибытием на МКС временно осталось 11 человек.

Хотя по американским меркам их перелет был быстрым, рекорд по скорости путешествия на МКС принадлежит россиянам - три часа, пишет издание.

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