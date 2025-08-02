SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин

$41.710.00
47.750.00
ukenru
1 серпня, 17:22 • 27597 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 103208 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 93225 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 59580 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 70505 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 130090 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 68321 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 155511 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 152330 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 132910 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.2м/с
47%
750мм
Популярнi новини
Індія більше не купуватиме нафту в росії - Трамп1 серпня, 23:39 • 6250 перегляди
Сенатор Грем: Трамп прагне миру з росією, але з ним не варто жартувати2 серпня, 00:47 • 3820 перегляди
"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"2 серпня, 02:22 • 11916 перегляди
"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди03:00 • 19774 перегляди
Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводиPhotoVideo03:20 • 8752 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 103208 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 63769 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 93225 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 82155 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 130090 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Харків
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 16044 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 57028 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 77550 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 155093 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 190416 перегляди
Актуальне
Шахед-136
CST-100 Starliner
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Fox News
Facebook

SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Чотири астронавти з США, Японії та росії прибули на МКС у капсулі SpaceX. Вони проведуть на станції щонайменше шість місяців, замінюючи попередній екіпаж.

SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин

SpaceX у суботу доставила на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж, здійснивши подорож лише за 15 годин, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Чотири американські, російські та японські астронавти прибули в капсулі SpaceX після запуску з Космічного центру NASA імені Кеннеді. Вони проведуть в орбітальній лабораторії щонайменше шість місяців, замінюючи колег, які там працюють із березня. SpaceX поверне цих чотирьох вже у середу.

"Переїжджають" на станцію Зена Кардман і Майк Фінк з NASA, Кімія Юі з Японії та Олег Платонов з росії, кожен з яких спочатку був призначений на інші місії.

Кардман і ще один астронавт були зняті з місії SpaceX минулого року, щоб звільнити місце для двох астронавтів NASA, що застрягли, - льотчиків-випробувачів Boeing Starliner Бутча Вілмора і Суні Вільямс, чиє перебування на космічній станції збільшилося з одного тижня до більш ніж дев'яти місяців. Фінк та Юі готувалися до наступної місії Starliner. Але оскільки запуск Starliner був припинений через проблеми з двигуном та інші проблеми до 2026 року, вони перейшли до SpaceX.

Платонов був виключений зі стартового складу "Союзу" кілька років тому через невідому хворобу.

З їх прибуттям на МКС тимчасово залишилося 11 людей.

Хоча за американськими мірками їхній переліт був швидким, рекорд за швидкістю подорожі на МКС належить росіянам - три години, пише видання.

SpaceX запустила історичну місію астронавтів Axiom-4 на МКС25.06.25, 13:00 • 3234 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
CST-100 Starliner
SpaceX
NASA