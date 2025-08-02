SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин

SpaceX у суботу доставила на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж, здійснивши подорож лише за 15 годин, пише УНН з посиланням на AP.

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Чотири американські, російські та японські астронавти прибули в капсулі SpaceX після запуску з Космічного центру NASA імені Кеннеді. Вони проведуть в орбітальній лабораторії щонайменше шість місяців, замінюючи колег, які там працюють із березня. SpaceX поверне цих чотирьох вже у середу.

"Переїжджають" на станцію Зена Кардман і Майк Фінк з NASA, Кімія Юі з Японії та Олег Платонов з росії, кожен з яких спочатку був призначений на інші місії.

Кардман і ще один астронавт були зняті з місії SpaceX минулого року, щоб звільнити місце для двох астронавтів NASA, що застрягли, - льотчиків-випробувачів Boeing Starliner Бутча Вілмора і Суні Вільямс, чиє перебування на космічній станції збільшилося з одного тижня до більш ніж дев'яти місяців. Фінк та Юі готувалися до наступної місії Starliner. Але оскільки запуск Starliner був припинений через проблеми з двигуном та інші проблеми до 2026 року, вони перейшли до SpaceX.

Платонов був виключений зі стартового складу "Союзу" кілька років тому через невідому хворобу.

З їх прибуттям на МКС тимчасово залишилося 11 людей.

Хоча за американськими мірками їхній переліт був швидким, рекорд за швидкістю подорожі на МКС належить росіянам - три години, пише видання.

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