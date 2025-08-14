Трамп спрощує правила космічних польотів, акції компаній зростають

Американський президент Дональд Трамп підписав у середу указ, спрямований на спрощення федеральних правил, що регулюють запуски комерційних ракет. На тлі цього акції AIRO Group, Satellogic, Rocket Lab USA підскочили, деякі більш ніж на 11%. Передає УНН із посиланням на Investing.

Деталі

Президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на спрощення федеральних правил щодо комерційних запусків ракет. Це рішення може принести користь SpaceX та іншим приватним космічним підприємствам.

Розпорядження зобов'язує міністра транспорту США прискорити або скасувати екологічні перевірки для ліцензій на запуски, які адмініструються Федеральною авіаційною адміністрацією (FAA). Крім того, мають бути скасовані "застарілі, зайві або надто обмежувальні правила щодо запускних і повертальних транспортних засобів".

На тлі нововведення:

Акції AIRO Group підскочили більш ніж на 11% перед відкриттям фондової біржі на Уолл-стріт, тоді як Satellogic зросли понад 8%, а Rocket Lab USA та Ast SpaceMobile – близько 1,6%.

Доповнення

Багато лідерів галузі очікували, що Трамп вирішить ці проблеми під час свого другого терміну в Білому домі, особливо після того, як Ілон Маск отримав центральну консультативну роль при президенті невдовзі після своєї інавгурації в січні. Відтоді між двома чоловіками виник розбіжності, які широко висвітлювалися в соціальних мережах.

Нагадаємо

