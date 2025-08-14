$41.510.09
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Трамп спрощує правила космічних польотів, акції компаній зростають

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про спрощення федеральних правил для комерційних космічних запусків. Акції AIRO Group, Satellogic та Rocket Lab USA зросли, деякі більш ніж на 11%.

Американський президент Дональд Трамп підписав у середу указ, спрямований на спрощення федеральних правил, що регулюють запуски комерційних ракет. На тлі цього акції AIRO Group, Satellogic, Rocket Lab USA підскочили, деякі більш ніж на 11%. Передає УНН із посиланням на Investing.

Деталі

Президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на спрощення федеральних правил щодо комерційних запусків ракет. Це рішення може принести користь SpaceX та іншим приватним космічним підприємствам.

Розпорядження зобов'язує міністра транспорту США прискорити або скасувати екологічні перевірки для ліцензій на запуски, які адмініструються Федеральною авіаційною адміністрацією (FAA). Крім того, мають бути скасовані "застарілі, зайві або надто обмежувальні правила щодо запускних і повертальних транспортних засобів".

SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин02.08.25, 09:57 • 10058 переглядiв

На тлі нововведення:

Акції AIRO Group підскочили більш ніж на 11% перед відкриттям фондової біржі на Уолл-стріт, тоді як Satellogic зросли понад 8%, а Rocket Lab USA та Ast SpaceMobile  – близько 1,6%.

Доповнення

Багато лідерів галузі очікували, що Трамп вирішить ці проблеми під час свого другого терміну в Білому домі, особливо після того, як Ілон Маск отримав центральну консультативну роль при президенті невдовзі після своєї інавгурації в січні. Відтоді між двома чоловіками виник розбіжності, які широко висвітлювалися в соціальних мережах.

Нагадаємо

Найновіший російський супутник серії "космос" на низькій навколоземній орбіті перебуває поблизу поблизу неназваного урядового супутника Сполучених Штатів. Це посилює підозри щодо того, що супутники "космос" є коорбітальною протисупутниковою зброєю (ASAT), а не просто спостерігачами за сусідами

Російський літак вилетів з москви до Анкориджа, Аляска, де очікується саміт Трампа та путіна. Інформація про перебування путіна на борту не підтверджена.

Британія, Норвегія та Україна можуть приєднатися до космічної програми ЄС IRIS² - ЗМІ28.07.25, 10:56 • 3502 перегляди

Ігор Тележніков

