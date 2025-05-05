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Трамп рассматривает кандидатуру Стивена Миллера на должность советника по нацбезопасности

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Дональд Трамп заявил, что рассматривает Стивена Миллера в качестве кандидата на должность советника по национальной безопасности. По словам Трампа, окончательное решение будет принято в течение 6 месяцев.

Трамп рассматривает кандидатуру Стивена Миллера на должность советника по нацбезопасности

В среде чиновников США ранее появилась мысль, что Трамп не будет спешить с назначением на советника по национальной безопасности на постоянной основе. По состоянию на сейчас есть несколько кандидатов, среди которых - Стивен Миллер.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заполнить вакантную должность советника по национальной безопасности в период примерно 6 месяцев. 

"Я собираюсь кого-нибудь назвать", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон после выходных, проведенных в своем клубе во Флориде.

Марко Рубио занял четыре должности после увольнения Майка Волца - The Guardian02.05.25, 10:25 • 2961 просмотр

Трамп подтвердил, что Стивен Миллер может стать новым советником по национальной безопасности США, после ухода Майка Волца.

Я думаю, что он косвенно уже занимает эту должность. Потому что ему есть что сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации, Стивен

 - сказал Трамп.

По данным Reuters, Трамп не будет спешить предоставлять должность советника по нацбезопасности на постоянной основе в ближайшее время. Это подтверждают в комментариях официальные лица США – они говорят, что у Трампа появился ряд кандидатов, пишет Reuters.

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Игорь Тележников

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