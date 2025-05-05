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Трамп розглядає кандидатуру Стівена Міллера на посаду радника з нацбезпеки

Київ • УНН

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Дональд Трамп заявив, що розглядає Стівена Міллера як кандидата на посаду радника з національної безпеки. За словами Трампа, остаточне рішення буде прийнято протягом 6 місяців.

Трамп розглядає кандидатуру Стівена Міллера на посаду радника з нацбезпеки

У середовищі чиновників США раніше з'явилась думка, що Трамп не поспішатиме з призначенням на радника з національної безпеки на постійній основі. Станом на зараз є декілька кандидатів, серед яких - Стівен Міллер.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Президент США Дональд Трамп розраховує заповнити вакантну посаду радника з національної безпеки у період приблизно 6 місяців. 

"Я збираюся когось назвати", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, коли повертався до Вашингтона після вихідних, проведених у своєму клубі у Флориді.

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Трамп підтвердив, що Стівен Міллер може стати новим радником з національної безпеки США, після відходу Майка Волца.

Я думаю, що він опосередковано вже має цю посаду. Тому що йому є що сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, Стівене

 - сказав Трамп.

За даними Reuters, Трамп не поспішатиме надавати посаду радник з нацбезпеки на постійній основі у найближчий час. Це підтверджують у коментарях офіційні особи США - вони кажуть, шо у Трампа з'явилася низка кандидатів, пише Reuters.

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Ігор Тележніков

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