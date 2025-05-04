Білий дім привітав американців з днем "Зоряних війн" "портретом" Трампа зі світловим мечем
Київ • УНН
На сторінці Білого дому з'явилось привітання до дня "Зоряних війн" із зображенням Трампа зі світловим мечем. Також у пості згадали радикальних лівих.
На офіційній сторінці Білого дому з'явилось вітання до дня "Зоряних воєн", яке супроводжує "портрет" Дональда Трампа із світловим мечем, передає УНН.
З 4 травня всіх, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються за те, щоб повернути в нашу Галактику лордів-ситхів, убивць, наркобаронів, небезпечних в'язнів та відомих членів банди MS-13. Ви не Повстання — ви Імперія. Хай 4-те число буде з вами
Додамо
День "Зоряних війн" (англ. Star Wars Day) — неофіційне свято, що відзначається шанувальниками культової фантастичної саги Джорджа Лукаса "Зоряні війни".
Основною датою Дня "Зоряних війн" (інакше — Дня Люка Скайуокера) вважається 4 травня. Дата вибрана через знамениту цитату "May the Force be with you" ("Хай буде з тобою Сила"), яку багато шанувальників обіграють як "May the fourth be with you" (англ. fourth — четвертий і May — травень).
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Президент Дональд Трамп опублікував створене штучним інтелектом зображення себе в одязі Папи Римського, на тлі жалоби за Папою Франциском та за кілька днів до початку конклаву з обрання його наступника.
Дії Трампа викликали докори з боку групи, яка представляє католицьких єпископів у Нью-Йорку та серед італійців.