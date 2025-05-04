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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 10489 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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Білий дім привітав американців з днем "Зоряних війн" "портретом" Трампа зі світловим мечем

Київ • УНН

 • 90 перегляди

На сторінці Білого дому з'явилось привітання до дня "Зоряних війн" із зображенням Трампа зі світловим мечем. Також у пості згадали радикальних лівих.

Білий дім привітав американців з днем "Зоряних війн" "портретом" Трампа зі світловим мечем

На офіційній сторінці Білого дому з'явилось вітання до дня "Зоряних воєн", яке супроводжує "портрет" Дональда Трампа із світловим мечем, передає УНН.

З 4 травня всіх, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються за те, щоб повернути в нашу Галактику лордів-ситхів, убивць, наркобаронів, небезпечних в'язнів та відомих членів банди MS-13. Ви не Повстання — ви Імперія. Хай 4-те число буде з вами 

- йдеться у пості.

Додамо

День "Зоряних війн" (англ. Star Wars Day) — неофіційне свято, що відзначається шанувальниками культової фантастичної саги Джорджа Лукаса "Зоряні війни".

Основною датою Дня "Зоряних війн" (інакше — Дня Люка Скайуокера) вважається 4 травня. Дата вибрана через знамениту цитату "May the Force be with you" ("Хай буде з тобою Сила"), яку багато шанувальників обіграють як "May the fourth be with you" (англ. fourth — четвертий і May — травень). 

Раніше

Президент Дональд Трамп опублікував створене штучним інтелектом зображення себе в одязі Папи Римського, на тлі жалоби за Папою Франциском та за кілька днів до початку конклаву з обрання його наступника.

Дії Трампа викликали докори з боку групи, яка представляє католицьких єпископів у Нью-Йорку та серед італійців.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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