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Белый дом поздравил американцев с днем "Звездных войн" "портретом" Трампа со световым мечом

Киев • УНН

 • 78 просмотра

На странице Белого дома появилось поздравление ко дню "Звездных войн" с изображением Трампа со световым мечом. Также в посте упомянули радикальных левых.

Белый дом поздравил американцев с днем "Звездных войн" "портретом" Трампа со световым мечом

На официальной странице Белого дома появилось поздравление ко дню "Звездных войн", которое сопровождает "портрет" Дональда Трампа со световым мечом, передает УНН.

С 4 мая всех, включая радикальных левых безумцев, которые так настойчиво борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов-ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя. Да пребудет с вами 4-е число 

- говорится в посте.

Добавим

День "Звездных войн" (англ. Star Wars Day) — неофициальный праздник, отмечаемый поклонниками культовой фантастической саги Джорджа Лукаса "Звездные войны".

Основной датой Дня "Звездных войн" (иначе — Дня Люка Скайуокера) считается 4 мая. Дата выбрана из-за знаменитой цитаты "May the Force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила"), которую многие поклонники обыгрывают как "May the fourth be with you" (англ. fourth — четвертый и May — май). 

Ранее

Президент Дональд Трамп опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение себя в одежде Папы Римского, на фоне траура по Папе Франциску и за несколько дней до начала конклава по избранию его преемника.

Действия Трампа вызвали упреки со стороны группы, представляющей католических епископов в Нью-Йорке и среди итальянцев.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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