Трамп продвигает переименование штата Нью-Мексико в "Новую Америку"
Киев • УНН
Дональд Трамп опубликовал карты с названием "Новая Америка" вместо Нью-Мексико. Губернатор штата заявила, что название не обсуждается.
Президент США Дональд Трамп начал празднование Дня труда, публикуя мемы в социальных сетях в поддержку переименования штата Нью-Мексико в "Новая Америка", поскольку напряжённые торговые переговоры с Мексикой набирают обороты, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В понедельник Трамп опубликовал несколько карт США, на которых территория Нью-Мексико была переименована в Новую Америку.
В воскресенье президент США заявил, что получил предложения о переименовании штата и что ему понравилась эта идея. "Гораздо престижнее и красивее для народа этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это нравится!!!"
Добавим
Публикации Трампа появились после его решения переименовать озеро Онтарио в озеро Америка в прошлом месяце, после того как торговые переговоры с Канадой не привели к соглашению. Однако федеральное правительство США не имеет полномочий изменять название штата. Нью-Мексико в настоящее время возглавляет Мишель Лухан Гришэм, демократка. Она занимает эту должность с 1 января 2019 года и была переизбрана в 2022 году.
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Губернатор заявила в своей публикации на X, что "название Нью-Мексико не обсуждается — оно было нашим ещё со времён, когда Соединённых Штатов не существовало".