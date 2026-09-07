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Трамп просуває перейменування штата Нью-Мексико на "Нову Америку"

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Дональд Трамп опублікував карти з назвою "Нова Америка" замість Нью-Мексико. Губернаторка штату заявила, що назва не обговорюється.

Трамп просуває перейменування штата Нью-Мексико на "Нову Америку"

Президент США Дональд Трамп провів початок свята Дня праці, публікуючи меми в соціальних мережах на підтримку зміни назви штату Нью-Мексико на "Нова Америка", оскільки напружені торговельні переговори з Мексикою набирають обертів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У понеділок Трамп опублікував кілька карт США, на яких територія Нью-Мексико була перейменована на Нову Америку.

У неділю президент США заявив, що отримав пропозиції щодо зміни назви штату, і що йому сподобалася ця ідея. "Набагато престижніше та красивіше для народу цього потенційно неймовірного штату. Вау, мені це подобається!!!"

Додамо

Публікації Трампа з'явилися після його рішення змінити назву озера Онтаріо на озеро Америка минулого місяця, після того, як торговельні переговори з Канадою не призвели до угоди. Однак федеральний уряд США не має повноважень змінювати назву штату. Нью-Мексико наразі керує Мішель Лухан Грішем, демократка. Вона обіймає цю посаду з 1 січня 2019 року та була переобрана у 2022 році.

Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка27.08.26, 20:56 • 13902 перегляди

Губернаторка заявила у своєму дописі на X, що "назва Нью-Мексико не обговорюється — вона була нашою ще з часів до існування Сполучених Штатів".

Антоніна Туманова

Світ
Нью-Мексико
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки