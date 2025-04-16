Трамп продлил запрет на российские суда в портах США еще на год

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил запрет на принятие в американских портах судов, ходящих под российским флагом или иным образом связанных с рф еще на один год. Об этом говорится в документе, содержащемся в Федеральном реестре США, передает УНН.

Детали

21 апреля 2022 года в США было введено чрезвычайное положение, которое распространялось на море из-за украинско-российской войны, которая "угрожала нарушением международных отношений Соединенных Штатов". Президент США уполномочил министра внутренней безопасности регулировать якорную стоянку и передвижение российских судов, в соответствии с американским Законом о чрезвычайных ситуациях.

В документе, который был обнародован сегодня, говорится, что рф продолжает представлять угрозу нарушению международных отношений Америки. Поэтому приказом президента США "чрезвычайное положение" продлено на 1 год. Согласно запрету будет регулироваться вход российских судов и аффилированных российских судов в порты Соединенных Штатов.

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