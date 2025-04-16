Трамп продовжив заборону на російські судна в портах США ще на рік

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подовжив заборону на прийняття в американських портах суден, що ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з рф ще на один рік. Про це йдеться в документі, який міститься у Федеральному реєстрі США, передає УНН.

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21 квітня 2022 року у США було запроваджено надзвичайний стан, який поширювався на морі через українську-російську війну, яка "загрожувала порушенням міжнародних відносин Сполучених Штатів". Президент США уповноважив міністра внутрішньої безпеки регулювати якірну стоянку та пересування російських суден, відповідно до американського Закону про надзвичайні ситуації.

У документі, який був оприлюднений сьогодні, йдеться про те, що рф продовжує становити загрозу порушенню міжнародних відносин Америки. Тому наказом президента США "надзвичайний стан" продовжено на 1 рік. Згідно із забороною регулюватиметься вхід російських суден та афілійованих російських суден в порти Сполучених Штатів.

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