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The Guardian

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У Білому домі не знають, чи планує Трамп відвідати Україну

Київ • УНН

 • 3052 перегляди

Речниця Білого дому заявила, що не обговорювала з Трампом його можливу поїздку в Україну. Вона впевнена, що Трамп бачив запрошення від Зеленського відвідати країну.

У Білому домі не знають, чи планує Трамп відвідати Україну

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що вона не обговорювала з президентом США Дональдом Трампом поїздку до України, але впевнена, що Трамп бачив запрошення Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Я не знаю Насправді я не говорила про це з президентом, чи бачив він пропозицію Зеленського, але я впевнена, що бачив. Я з ним не говорила про це. Я можу його запитати. Я не маю жодних планів щодо потенційної поїздки (Трампа - ред.) в Україну

 - сказала Левітт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вітав би президента США Дональда Трампа в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається".

Павло Башинський

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