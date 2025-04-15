У Білому домі не знають, чи планує Трамп відвідати Україну

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що вона не обговорювала з президентом США Дональдом Трампом поїздку до України, але впевнена, що Трамп бачив запрошення Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Я не знаю Насправді я не говорила про це з президентом, чи бачив він пропозицію Зеленського, але я впевнена, що бачив. Я з ним не говорила про це. Я можу його запитати. Я не маю жодних планів щодо потенційної поїздки (Трампа - ред.) в Україну - сказала Левітт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вітав би президента США Дональда Трампа в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається".