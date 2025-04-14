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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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"Перед будь-якими планами щодо переговорів": Зеленський запросив Трампа в Україну

Київ • УНН

 • 3539 перегляди

Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну, щоб особисто побачити наслідки війни. Він підкреслив важливість цього візиту перед будь-якими рішеннями чи переговорами.

"Перед будь-якими планами щодо переговорів": Зеленський запросив Трампа в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вітав би президента США Дональда Трампа в Україні, щоб той міг "зрозуміти, що тут відбувається", про що заявив в інтерв'ю CBS News, пише УНН.

Деталі

"Ми поважаємо вашу позицію, - сказав він англійською мовою в запрошенні, адресованому Трампу, - але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїздіть подивитися на людей, цивільних осіб, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були знищені або мертві".

"Приїздіть, подивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас справа. Ви зрозумієте, що зробив путін", - зазначив Зеленський.

Зеленський: без рішучих дій війна може вийти за межі України14.04.25, 04:08 • 4009 переглядiв

Юлія Шрамко

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