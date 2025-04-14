"Перед любыми планами по переговорам": Зеленский пригласил Трампа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствовал бы президента США Дональда Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит", о чем заявил в интервью CBS News, пишет УНН.

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"Мы уважаем вашу позицию, - сказал он на английском языке в приглашении, адресованном Трампу, - но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами относительно переговоров, приезжайте посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей, которые были уничтожены или мертвы".

"Приезжайте, посмотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал путин", - указал Зеленский.

Зеленский: без решительных действий война может выйти за пределы Украины