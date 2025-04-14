"Перед любыми планами по переговорам": Зеленский пригласил Трампа в Украину
Киев • УНН
Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину, чтобы лично увидеть последствия войны. Он подчеркнул важность этого визита перед любыми решениями или переговорами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствовал бы президента США Дональда Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит", о чем заявил в интервью CBS News, пишет УНН.
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"Мы уважаем вашу позицию, - сказал он на английском языке в приглашении, адресованном Трампу, - но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами относительно переговоров, приезжайте посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей, которые были уничтожены или мертвы".
"Приезжайте, посмотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал путин", - указал Зеленский.
Зеленский: без решительных действий война может выйти за пределы Украины14.04.25, 04:08 • 3980 просмотров