В Белом доме не знают, планирует ли Трамп посетить Украину

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что она не обсуждала с президентом США Дональдом Трампом поездку в Украину, но уверена, что Трамп видел приглашение Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Я не знаю. На самом деле я не говорила об этом с президентом, видел ли он предложение Зеленского, но я уверена, что видел. Я с ним не говорила об этом. Я могу его спросить. У меня нет никаких планов относительно потенциальной поездки (Трампа - ред.) в Украину - сказала Левитт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствовал бы президента США Дональда Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит".