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В Белом доме не знают, планирует ли Трамп посетить Украину

Киев • УНН

 • 3040 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не обсуждала с Трампом его возможную поездку в Украину. Она уверена, что Трамп видел приглашение от Зеленского посетить страну.

В Белом доме не знают, планирует ли Трамп посетить Украину

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что она не обсуждала с президентом США Дональдом Трампом поездку в Украину, но уверена, что Трамп видел приглашение Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Я не знаю. На самом деле я не говорила об этом с президентом, видел ли он предложение Зеленского, но я уверена, что видел. Я с ним не говорила об этом. Я могу его спросить. У меня нет никаких планов относительно потенциальной поездки (Трампа - ред.) в Украину

 - сказала Левитт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствовал бы президента США Дональда Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит".

Павел Башинский

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