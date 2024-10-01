Трамп призвал к отставке и импичменту Харрис

ukenru
Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
  •  100474 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
  •  104605 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
  •  109732 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Эксклюзив
Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда
  •  112263 просмотра

Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда

Эксклюзив
В столичном метро на рельсы упала женщина
  •  107148 просмотра

В столичном метро на рельсы упала женщина

Эксклюзив
Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября
  •  105902 просмотра

Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября

Эксклюзив
МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение
  •  106177 просмотра

МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

Эксклюзив
Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе
  •  104163 просмотра

Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
29 сентября 2024, 15:24  •  117911 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
29 сентября 2024, 13:31  •  111349 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский провел Ставку: говорили о комплектовании бригад, закупке оружия и техники

Зеленский провел Ставку: говорили о комплектовании бригад, закупке оружия и техники

  •  24347 просмотра
Германия эвакуирует граждан из Ливана из-за опасной ситуации

Германия эвакуирует граждан из Ливана из-за опасной ситуации

  •  33189 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  18866 просмотра
Ядерная риторика путина не должна сдерживать НАТО от помощи Украине - Столтенберг

Ядерная риторика путина не должна сдерживать НАТО от помощи Украине - Столтенберг

  •  26844 просмотра
"Мы никогда не смиримся": G7 подтвердила, что никогда не признает аннексии россией части Украины

"Мы никогда не смиримся": G7 подтвердила, что никогда не признает аннексии россией части Украины

  •  35687 просмотра
публикации
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  104140 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  112147 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  112986 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  170897 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  164531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  18866 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  106691 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  75842 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  117911 просмотра
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

29 сентября 2024, 03:03  •  101953 просмотра
Актуальное
Трамп призвал к отставке и импичменту Харрис

Трамп призвал к отставке и импичменту Харрис

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 01:57  •  1470 просмотра

Read in English

Дональд Трамп призвал к отставке Камалы Харрис из-за проблем миграции на границе с Мексикой. Он также требует объявить ей импичмент и лишить права баллотироваться на пост президента.

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп потребовал отставки вице-президента Камалы Харрис и призвал объявить ей импичмент. Об этом он заявил на митинге в штате Пенсильвания, передает ABC News, пишет УНН.

Детали

«Ее нужно дисквалифицировать. Она должна уйти в отставку с поста вице-президента, - сказал Трамп в контексте проблемы миграции на американо-мексиканской границе, - Она должна быть подвергнута импичменту и привлечена к ответственности за свои действия».

По словам кандидата от республиканцев, Харрис также следует лишить права баллотироваться на пост президента.

Издание отмечает, что Дональд Трамп традиционно угрожает судебными исками своим политическим соперникам, в частности президенту Джо Байдену, а также кандидату от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Трамп назвал Харрис "психически отсталой": республиканцы раскритиковали экс-президента29 сентября 2024, 22:42 • 22280 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
khillari-klintonХиллари Клинтон
kamala-kharrisКамала Харрис
pensilvaniyaПенсильвания
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден