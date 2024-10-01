Трамп призвал к отставке и импичменту Харрис
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал к отставке Камалы Харрис из-за проблем миграции на границе с Мексикой. Он также требует объявить ей импичмент и лишить права баллотироваться на пост президента.
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп потребовал отставки вице-президента Камалы Харрис и призвал объявить ей импичмент. Об этом он заявил на митинге в штате Пенсильвания, передает ABC News, пишет УНН.
Детали
«Ее нужно дисквалифицировать. Она должна уйти в отставку с поста вице-президента, - сказал Трамп в контексте проблемы миграции на американо-мексиканской границе, - Она должна быть подвергнута импичменту и привлечена к ответственности за свои действия».
По словам кандидата от республиканцев, Харрис также следует лишить права баллотироваться на пост президента.
Издание отмечает, что Дональд Трамп традиционно угрожает судебными исками своим политическим соперникам, в частности президенту Джо Байдену, а также кандидату от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.
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