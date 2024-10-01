Трамп призвал к отставке и импичменту Харрис

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп потребовал отставки вице-президента Камалы Харрис и призвал объявить ей импичмент. Об этом он заявил на митинге в штате Пенсильвания, передает ABC News, пишет УНН.

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«Ее нужно дисквалифицировать. Она должна уйти в отставку с поста вице-президента, - сказал Трамп в контексте проблемы миграции на американо-мексиканской границе, - Она должна быть подвергнута импичменту и привлечена к ответственности за свои действия».

По словам кандидата от республиканцев, Харрис также следует лишить права баллотироваться на пост президента.

Издание отмечает, что Дональд Трамп традиционно угрожает судебными исками своим политическим соперникам, в частности президенту Джо Байдену, а также кандидату от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

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