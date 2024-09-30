Трамп назвал Харрис "психически отсталой": республиканцы раскритиковали экс-президента

Бывший президент Дональд Трамп подвергся критике со стороны нескольких своих однопартийцев за унизительные оскорбления в адрес вице-президента Камалы Харрис, которые он высказал днем ранее, назвав ее "психически неполноценной" и "умственно отсталой" на митинге. Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

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"Джо Байден стал психически отсталым. Камала родилась такой", - заявил Трамп и добавил, что с кандидатом в президенты США Харрис "что-то не так".

Отмечается, что бывший губернатор штата Мэриленд от Республиканской партии Ларри Хоган, который ныне баллотируется в Сенат, выступил с "более резкой критикой" заявления Трампа.

Я считаю, что это оскорбительно не только для вице-президента, но и для людей, которые действительно имеют умственные недостатки. Я годами говорил, что раскольническая риторика Трампа - это то, без чего мы можем обойтись, - заявил Хоган.

Зато республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм отверг замечания Трампа и заявил, что не считает Харрис сумасшедшей. Такое мнение он поддерживает относительно политики кандидата.

Я просто считаю, что лучшим путем является преследовать дело о том, что ее политика разрушает страну, - сказал мистер Грэм.

Республиканец от Миннесоты Том Эммер также пытался дистанцироваться от личных нападок Трампа: "Я считаю, что мы должны продолжать рассматривать проблемы".

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