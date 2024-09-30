Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": республіканці розкритикували експрезидента
Київ • УНН
Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Кілька республіканців розкритикували експрезидента за ці принизливі висловлювання, закликаючи зосередитись на політичних питаннях.
Колишній президент Дональд Трамп піддався критиці з боку кількох своїх однопартійців за принизливі образи на адресу віцепрезидентки Камали Гарріс, які він висловив днем раніше, назвавши її "психічно неповноцінною" і "розумово відсталою" на мітингу. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.
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"Джо Байден став психічно відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".
Зазначається, що колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.
Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидента, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що розкольницька риторика Трампа - це те, без чого ми можемо обійтися,
Натомість республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем відкинув зауваження Трампа й заявив, що не вважає Гарріс божевільною. Таку думку він підтримує щодо політики кандидатки.
Я просто вважаю, що кращим шляхом є переслідувати справу про те, що її політика руйнує країну,
Республіканець від Міннесоти Том Еммер також намагався дистанціюватися від особистих нападок Трампа: "Я вважаю, що ми повинні продовжувати розглядати проблеми".
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