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Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": республіканці розкритикували експрезидента

Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": республіканці розкритикували експрезидента

Київ • УНН

 • 25041 перегляди

Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Кілька республіканців розкритикували експрезидента за ці принизливі висловлювання, закликаючи зосередитись на політичних питаннях.

Колишній президент Дональд Трамп піддався критиці з боку кількох своїх однопартійців за принизливі образи на адресу віцепрезидентки Камали Гарріс, які він висловив днем раніше, назвавши її "психічно неповноцінною" і "розумово відсталою" на мітингу. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.

Деталі

"Джо Байден став психічно відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".

Зазначається, що колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.

Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидента, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що розкольницька риторика Трампа - це те, без чого ми можемо обійтися,

- заявив Хоган.

Натомість республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем відкинув зауваження Трампа й заявив, що не вважає Гарріс божевільною. Таку думку він підтримує щодо політики кандидатки.  

Я просто вважаю, що кращим шляхом є переслідувати справу про те, що її політика руйнує країну,

- сказав пан Грем.

Республіканець від Міннесоти Том Еммер також намагався дистанціюватися від особистих нападок Трампа: "Я вважаю, що ми повинні продовжувати розглядати проблеми".

Понад 700 представників нацбезпеки підтримали Гарріс на посаду президента США23.09.24, 11:00 • 18684 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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