Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": республіканці розкритикували експрезидента

Колишній президент Дональд Трамп піддався критиці з боку кількох своїх однопартійців за принизливі образи на адресу віцепрезидентки Камали Гарріс, які він висловив днем раніше, назвавши її "психічно неповноцінною" і "розумово відсталою" на мітингу. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.

Деталі

"Джо Байден став психічно відсталим. Камала народилася такою", - заявив Трамп й додав, що з кандидаткою у президенти США Гарріс "щось не так".

Зазначається, що колишній губернатор штату Меріленд від Республіканської партії Ларрі Хоган, який нині балотується в Сенат, виступив з "більш різкою критикою" заяви Трампа.

Я вважаю, що це образливо не тільки для віцепрезидента, але й для людей, які справді мають розумові вади. Я роками говорив, що розкольницька риторика Трампа - це те, без чого ми можемо обійтися,