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Понад 700 представників нацбезпеки підтримали Гарріс на посаду президента США

Понад 700 представників нацбезпеки підтримали Гарріс на посаду президента США

Київ • УНН

 • 18684 перегляди

Більше ніж 700 співробітників органів нацбезпеки та військових підтримали кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента США. У листі вони критикують Трампа та підкреслюють важливість захисту демократії.

Понад 700 представників органів національної безпеки та військових підтримали кандидатуру віцепрезидентки, кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс. В їх спільному листі йдеться про те, що віцепрезидентка "захищає демократичні ідеали Америки", тоді як колишній президент Дональд Трамп "ставить їх під загрозу". Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, за кілька днів до цього понад 100 республіканських лідерів у сфері національної безпеки підтримали кандидатку в президенти від Демократичної партії, включно з дев'ятьма співробітниками, які працювали в Білому домі Трампа.

Кілька опитувань показують, що Гарріс випереджає Трампа, зокрема недільне опитування NBC News, згідно з яким демократка випереджає республіканця в національному масштабі на 49% проти 44%. Також опитування Washington Post показує, що Гарріс має невелику перевагу в чотирьох "спірних" штатах.

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"Контраст із паном Трампом очевидний: там, де віцепрезидентка Гарріс підготовлена і стратегічна, він імпульсивний і погано поінформований", - ідеться в листі, який підписали колишній міністр оборони Чак Гейгел, республіканець, який працював в адміністрації Обами, і контрадмірал ВМС у відставці Майкл Сміт.

У листі Трампа критикують за те, що він вихваляє "ворожих диктаторів", включно з китайським Сі Цзіньпіном, північнокорейським Кім Чен Ином і російським володимиром путіним, "а також терористичними лідерами "Хезболли"", водночас ганьблячи США.

У заяві йдеться, що Трамп "загрожує нашій демократичній системі", закликаючи до "припинення дії" окремих частин Конституції США, і додається, що його коментарі про те, що він може стати диктатором на один день, не обнадіюють.

Трамп "підірвав віру в наші вибори, повторюючи бездоказову брехню про "мільйони" підроблених голосів", - ідеться в листі.

"Він не виявив жодних докорів сумління, намагаючись скасувати результати виборів 2020 року 6 січня, обіцяє помилувати засуджених злочинців і дав зрозуміти, що не буде поважати результати виборів 2024 року, якщо знову програє", - додається в листі.

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"По-перше, ми вважаємо, що національна безпека Америки вимагає серйозного і здатного головнокомандувача. По-друге, ми вважаємо, що американська демократія безцінна. Кожне покоління несе відповідальність за її захист. Саме тому ми, що нижче підписалися, з гордістю підтримуємо кандидатуру Камали Гарріс на посаду наступного президента Сполучених Штатів", - додається в документі.

"Наша підтримка віцепрезидентки Гарріс - це підтримка свободи та акт патріотизму. Це підтримка демократичних ідеалів, компетентності та невпинного оптимізму щодо майбутнього Америки".

Своєю чергою, директор зі зв'язків із громадськістю кампанії Трампа Стівен Чунг у своїй заяві сказав, що ті, хто підтримав Гарріс, "ті самі люди, які втягнули нашу країну в нескінченні іноземні війни та наживалися на них, у той час як американський народ страждав".

Він додав, що Трамп - "єдиний президент у сучасну епоху, який не втягнув нашу країну в жодну нову війну".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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