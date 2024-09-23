Понад 700 представників нацбезпеки підтримали Гарріс на посаду президента США

Понад 700 представників органів національної безпеки та військових підтримали кандидатуру віцепрезидентки, кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс. В їх спільному листі йдеться про те, що віцепрезидентка "захищає демократичні ідеали Америки", тоді як колишній президент Дональд Трамп "ставить їх під загрозу". Про це пише Axios, передає УНН.

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Як зазначається, за кілька днів до цього понад 100 республіканських лідерів у сфері національної безпеки підтримали кандидатку в президенти від Демократичної партії, включно з дев'ятьма співробітниками, які працювали в Білому домі Трампа.

Кілька опитувань показують, що Гарріс випереджає Трампа, зокрема недільне опитування NBC News, згідно з яким демократка випереджає республіканця в національному масштабі на 49% проти 44%. Також опитування Washington Post показує, що Гарріс має невелику перевагу в чотирьох "спірних" штатах.

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"Контраст із паном Трампом очевидний: там, де віцепрезидентка Гарріс підготовлена і стратегічна, він імпульсивний і погано поінформований", - ідеться в листі, який підписали колишній міністр оборони Чак Гейгел, республіканець, який працював в адміністрації Обами, і контрадмірал ВМС у відставці Майкл Сміт.

У листі Трампа критикують за те, що він вихваляє "ворожих диктаторів", включно з китайським Сі Цзіньпіном, північнокорейським Кім Чен Ином і російським володимиром путіним, "а також терористичними лідерами "Хезболли"", водночас ганьблячи США.

У заяві йдеться, що Трамп "загрожує нашій демократичній системі", закликаючи до "припинення дії" окремих частин Конституції США, і додається, що його коментарі про те, що він може стати диктатором на один день, не обнадіюють.

Трамп "підірвав віру в наші вибори, повторюючи бездоказову брехню про "мільйони" підроблених голосів", - ідеться в листі.

"Він не виявив жодних докорів сумління, намагаючись скасувати результати виборів 2020 року 6 січня, обіцяє помилувати засуджених злочинців і дав зрозуміти, що не буде поважати результати виборів 2024 року, якщо знову програє", - додається в листі.

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"По-перше, ми вважаємо, що національна безпека Америки вимагає серйозного і здатного головнокомандувача. По-друге, ми вважаємо, що американська демократія безцінна. Кожне покоління несе відповідальність за її захист. Саме тому ми, що нижче підписалися, з гордістю підтримуємо кандидатуру Камали Гарріс на посаду наступного президента Сполучених Штатів", - додається в документі.

"Наша підтримка віцепрезидентки Гарріс - це підтримка свободи та акт патріотизму. Це підтримка демократичних ідеалів, компетентності та невпинного оптимізму щодо майбутнього Америки".

Своєю чергою, директор зі зв'язків із громадськістю кампанії Трампа Стівен Чунг у своїй заяві сказав, що ті, хто підтримав Гарріс, "ті самі люди, які втягнули нашу країну в нескінченні іноземні війни та наживалися на них, у той час як американський народ страждав".

Він додав, що Трамп - "єдиний президент у сучасну епоху, який не втягнув нашу країну в жодну нову війну".