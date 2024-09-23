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Более 700 представителей нацбезопасности поддержали Харрис на пост президента США

Более 700 представителей нацбезопасности поддержали Харрис на пост президента США

Киев  •  УНН

 • 18684 просмотра

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Более 700 сотрудников органов нацбезопасности и военных поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. В письме они критикуют Трампа и подчеркивают важность защиты демократии.

Более 700 представителей органов национальной безопасности и военных поддержали кандидатуру вице-президента, кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. В их совместном письме говорится о том, что вице-президент «защищает демократические идеалы Америки», тогда как бывший президент Дональд Трамп «ставит их под угрозу». Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

Как отмечается, за несколько дней до этого более 100 республиканских лидеров в сфере национальной безопасности поддержали кандидата в президенты от Демократической партии, включая девять сотрудников, которые работали в Белом доме Трампа.

Несколько опросов показывают, что Харрис опережает Трампа, в частности воскресный опрос NBC News, согласно которому демократ опережает республиканца в национальном масштабе на 49% против 44%. Также опрос Washington Post показывает, что Харрис имеет небольшое преимущество в четырех «спорных» штатах.

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«Контраст с господином Трампом очевиден: там, где вице-президент Харрис подготовлена и стратегична, он импульсивен и плохо информирован», - говорится в письме, которое подписали бывший министр обороны Чак Хейгел, республиканец, работавший в администрации Обамы, и контр-адмирал ВМС в отставке Майкл Смит.

В письме Трампа критикуют за то, что он восхваляет «враждебных диктаторов», включая китайского Си Цзиньпина, северокорейского Ким Чен Ына и российского Владимира Путина, «а также террористических лидеров „Хезболлы“», в то же время позоря США.

В заявлении говорится, что Трамп «угрожает нашей демократической системе», призывая к «прекращению действия» отдельных частей Конституции США, и добавляется, что его комментарии о том, что он может стать диктатором на один день, не обнадеживают.

Трамп «подорвал веру в наши выборы, повторяя бездоказательную ложь о „миллионах“ поддельных голосов», - говорится в письме.

«Он не проявил никаких угрызений совести, пытаясь отменить результаты выборов 2020 года 6 января, обещает помиловать осужденных преступников и дал понять, что не будет уважать результаты выборов 2024 года, если снова проиграет», - добавляется в письме.

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«Во-первых, мы считаем, что национальная безопасность Америки требует серьезного и способного главнокомандующего. Во-вторых, мы считаем, что американская демократия бесценна. Каждое поколение несет ответственность за ее защиту. Именно поэтому мы, нижеподписавшиеся, с гордостью поддерживаем кандидатуру Камалы Харрис на должность следующего президента Соединенных Штатов», - добавляется в документе.

«Наша поддержка вице-президента Харрис - это поддержка свободы и акт патриотизма. Это поддержка демократических идеалов, компетентности и неустанного оптимизма относительно будущего Америки».

В свою очередь, директор по связям с общественностью кампании Трампа Стивен Чунг в своем заявлении сказал, что те, кто поддержал Харрис, «те же люди, которые втянули нашу страну в бесконечные иностранные войны и наживались на них, в то время как американский народ страдал».

Он добавил, что Трамп - «единственный президент в современную эпоху, который не втянул нашу страну ни в одну новую войну».

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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