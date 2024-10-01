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Трамп закликав до відставки та імпічменту Гарріс

Трамп закликав до відставки та імпічменту Гарріс

Київ • УНН

 • 20426 перегляди

Дональд Трамп закликав до відставки Камали Гарріс через проблеми міграції на кордоні з Мексикою. Він також вимагає оголосити їй імпічмент та позбавити права балотуватися на посаду президента.

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп зажадав відставки віцепрезидентки Камали Гарріс та закликав оголосити їй імпічмент. Про це він заявив на мітингу в штаті Пенсильванія, передає ABC News, пише УНН.

Деталі

"Її потрібно дискваліфікувати. Вона повинна піти у відставку з посади віцепрезидента, – сказав Трамп у контексті проблеми міграції на американо-мексиканському кордоні. – Вона має бути піддана імпічменту та притягнута до відповідальності за свої дії".

За словами кандидата від республіканців, Гарріс також слід позбавити права балотуватися на посаду президента.

Видання зазначає, що Дональд Трамп традиційно погрожує судовими позовами своїм політичним суперникам, зокрема президенту Джо Байдену, а також кандидатці від демократів на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.

Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": республіканці розкритикували експрезидента30.09.24, 01:42 • 25041 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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hillari-klintonГілларі Клінтон
kamala-harrisКамала Гарріс
pensylvaniiaПенсильванія
demokratychna-partiia-sshaДемократична партія (США)
respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
donald-trampДональд Трамп
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