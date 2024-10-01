Трамп закликав до відставки та імпічменту Гарріс
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав до відставки Камали Гарріс через проблеми міграції на кордоні з Мексикою. Він також вимагає оголосити їй імпічмент та позбавити права балотуватися на посаду президента.
Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп зажадав відставки віцепрезидентки Камали Гарріс та закликав оголосити їй імпічмент. Про це він заявив на мітингу в штаті Пенсильванія, передає ABC News, пише УНН.
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"Її потрібно дискваліфікувати. Вона повинна піти у відставку з посади віцепрезидента, – сказав Трамп у контексті проблеми міграції на американо-мексиканському кордоні. – Вона має бути піддана імпічменту та притягнута до відповідальності за свої дії".
За словами кандидата від республіканців, Гарріс також слід позбавити права балотуватися на посаду президента.
Видання зазначає, що Дональд Трамп традиційно погрожує судовими позовами своїм політичним суперникам, зокрема президенту Джо Байдену, а також кандидатці від демократів на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.
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