Трамп пригласил иммигрантов из "хороших стран" и раскритиковал въезд в США представителей государств "которые являются катастрофой"

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выразил свое недовольство нынешней ситуацией с иммиграцией, выразив предпочтение иммигрантам из "хороших" стран, таких как Дания, во время вечера сбора средств во Флориде.

Об этом передает УНН со ссылкой на Frankfurter Rundschau и The New York Times.

Детали

Бывший президент Дональд Дж. Трамп, выступая на многомиллионном сборе средств в субботу вечером, пожаловался, что люди не иммигрируют в Соединённые Штаты из "хороших" стран, "таких как Дания". Трамп раскритиковал страны, из которых люди иммигрируют в США, назвав их "невероятными местами и странами, странами, которые являются катастрофой". Он заявил, что отдает предпочтение иммигрантам из "хороших стран" как "Дания, Швейцария".

Сообщается, что событие собрало более 50 миллионов долларов, рекордную сумму, которая еще не подтверждена. Отчеты о финансировании кампании будут доступны в ближайшие месяцы.

Напомним,

В президентской предвыборной кампании в США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп периодически прибегает к более резким высказываниям. Во время предвыборного выступления в Мичигане, Трамп заявил, что из-за мягкой миграционной политики Байдена Америка сталкивается с "вторжением" преступников из других стран, которых он также назвал "животными".

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