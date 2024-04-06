В США зафиксировали редкое землетрясение магнитудой 4,8: пошатнулась Статуя Свободы

Землетрясение магнитудой 4,8 всколыхнуло Нью-Йорк и восточное побережье США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Нью-Йорк и города на восточном побережье Соединенных Штатов Америки оценивают последствия редкого землетрясения, произошедшего рядом с Ливаном, Нью-Джерси. Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в 10:23 по местному времени и ощущалось от Пенсильвании до Коннектикута.

Чиновники сейчас занимаются оценкой безопасности инфраструктуры, а Геологическая служба Америки зафиксировала по меньшей мере шесть подземных толчков, включая один магнитудой 4,0.

Кроме того, в Нью-Йорке заметили колебания Статуи Свободы, а рабочие и жители нескольких районов города проинформировали о сильных вибрациях.

В штаб-квартире Совета Безопасности ООН заседание по Газе временно прекратили из-за этих толчков.

Добавим

Самолеты в двух аэропортах - JFK в Нью-Йорке и Ньюарк в Нью-Джерси - временно прекратили движение, пока взлетно-посадочные полосы проверяются на наличие повреждений.

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