В США зафиксировали редкое землетрясение магнитудой 4,8: пошатнулась Статуя Свободы
Киев • УНН
Редкое землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло вблизи Ливана, штат Нью-Джерси, потряся Нью-Йорк и восточное побережье США, заставив оценить безопасность инфраструктуры и вызвав шатание Статуи Свободы.
Землетрясение магнитудой 4,8 всколыхнуло Нью-Йорк и восточное побережье США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Нью-Йорк и города на восточном побережье Соединенных Штатов Америки оценивают последствия редкого землетрясения, произошедшего рядом с Ливаном, Нью-Джерси. Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в 10:23 по местному времени и ощущалось от Пенсильвании до Коннектикута.
Чиновники сейчас занимаются оценкой безопасности инфраструктуры, а Геологическая служба Америки зафиксировала по меньшей мере шесть подземных толчков, включая один магнитудой 4,0.
Кроме того, в Нью-Йорке заметили колебания Статуи Свободы, а рабочие и жители нескольких районов города проинформировали о сильных вибрациях.
В штаб-квартире Совета Безопасности ООН заседание по Газе временно прекратили из-за этих толчков.
Добавим
Самолеты в двух аэропортах - JFK в Нью-Йорке и Ньюарк в Нью-Джерси - временно прекратили движение, пока взлетно-посадочные полосы проверяются на наличие повреждений.
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