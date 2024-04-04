Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых
Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"
Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро
ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года
Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже
Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий
Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер
Публикации
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых
Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни 10 человек и 1067 получили ранения, а сотни людей все еще остаются заблокированными из-за завалов и потенциальных оползней.
Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"
Враг впервые атаковал солнечную электростанцию в Днепропетровской области, повредил крупный энергетический объект в Харьковской области, что привело к ограничению электроснабжения в обоих регионах.
Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина в конечном итоге станет членом НАТО, а поддержка Альянса "твердая".
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать принять законопроект о "белом бизнес-клубе", который может узаконить отнесение предприятий к категории рисковых и блокирование их счетов, предоставляя при этом преференции в виде уменьшения количества проверок для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным критериям.
В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект
Начиная с 1 сентября 2024 года, все украинские дети, проживающие в Польше из-за войны, будут обязаны посещать местные школы с уроками украинского языка и учителями из Украины.
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро
В случае продолжения блокады на границе с Польшей Украина может терять до 400 миллионов долларов ежегодно из-за сокращения экспорта и недополучения бюджетных поступлений.
ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года
124 ребенка погибли или получили ранения от мин в Украине с момента полномасштабного вторжения россии, больше всего жертв - в Донецкой и Харьковской областях.
Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон "не сомневается", что россия нацелится на Олимпийские игры 2024 года в Париже, признавая внешние риски для безопасности Игр.
Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий
Импорт электроэнергии в Украине сейчас значительно превышает экспорт, причем экспорт почти нулевой из-за недавней волны массированных атак, тогда как импорт помогает сбалансировать систему, позволяя ограниченный экспорт только в определенные часы, когда есть избыток электроэнергии.
Одесситы, пострадавшие в результате атаки рф 2 марта, вскоре получат новое жилье - Кипер
Одесситы, пострадавшие от российской атаки 2 марта, вскоре получат новое жилье и компенсацию за разрушенное имущество: 12 владельцам уже сформированы соответствующие сертификаты в системе "Дія".