Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых

Количество раненых в результате сильного землетрясения у побережья Тайваня возросло до 1067, погибли десять человек. Об этом со ссылкой на представителей власти сообщает Reuters, пишет УНН.

По данным властей, количество погибших в результате землетрясения возросло до 10, а количество раненых составляет 1067. Большинство из примерно 50 работников отеля, которые застряли на шоссе и направлялись на курорт в национальном парке, были найдены.

Но 660 человек все еще остаются заблокированными, большинство из них - в отелях на территории парка, дорога к которому была отрезана в результате землетрясения.

Министерство сельского хозяйства призвало людей держаться подальше от гор из-за риска падения камней и образования "заградительных озер", когда вода скапливается за обломками.

Напомним

В среду у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Весь остров сильно сотрясло.