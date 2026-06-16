Трамп позитивно настроен относительно помощи Украине ракетами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп положительно относится к идее помощи Украине ракетным вооружением. Также глава государства подчеркнул необходимость усиления давления на Россию и призвал к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами на полях саммита G7, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Президент Украины отметил, что продолжает настаивать на предоставлении Киеву лицензии для локального производства ракет к системам Patriot.

Трамп очень положительно настроен относительно того, что они могут помочь нам с ракетами – сказал Глава государства.

В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в более решительных действиях Вашингтона в отношении России.

Отдельно Зеленский призвал страны Европейского Союза к созданию совместной системы противоракетной обороны.

Европе нужна собственная противобаллистическая система. Иначе нам всем ее будет не хватать – подчеркнул Президент Украины.

По словам Зеленского, усиление противовоздушной и противоракетной обороны остается одной из ключевых задач как для Украины, так и для европейских партнеров на фоне продолжающейся российской агрессии.

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