Трамп потребует от Европы оплатить оружие, переданное Украине во времена Байдена
Киев • УНН
Трамп заявил, что США попросят Европу возместить средства за оружие и боеприпасы, переданные Украине. Он также сообщил о наращивании производства.
Президент США Дональд Трамп в четвер заявил, что попросит европейские страны вернуть Соединённым Штатам средства за военную помощь и боеприпасы, ранее отправленные Украине на фоне войны с россией, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В сообщении в социальных сетях Трамп также раскритиковал сообщения о значительном истощении запасов боеприпасов США на фоне отдельной войны в Иране, добавив, что Соединённые Штаты наращивают производство и накапливают боеприпасы.
"Мы забираем их для себя, США, вместо того чтобы продавать их другим, но продажи союзникам скоро снова начнутся", — написал Трамп.
"Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно, за которые Европа заплатила бы — если бы её только попросили, но мы будем просить эти деньги, хотя и с некоторым опозданием!" — добавил он, обвиняя администрацию своего предшественника-демократа Джо Байдена.
Добавим
В прошлом году Соединённые Штаты и НАТО разработали инициативу "Перечень приоритетных требований Украины", согласно которой европейские страны платят за поставки Украине американского оружия.
В прошлом месяце Reuters сообщил, что армия США использовала значительную часть своего арсенала высокоточных ракет большой дальности во время войны в Иране, что вызывает обеспокоенность относительно готовности военных к будущим конфликтам.