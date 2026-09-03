Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена

$44.610.1551.640.11
ukenru
17:40 • 6000 перегляди
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
16:08 • 16595 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
14:33 • 19467 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
3 вересня, 13:01 • 17725 перегляди
Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу
3 вересня, 10:28 • 22268 перегляди
Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"
3 вересня, 09:29 • 23556 перегляди
Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробитиVideo
3 вересня, 08:38 • 22683 перегляди
"Цього точно не мало статися" - СБУ про інцидент з ГУР в КиєвіPhotoVideo
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 37644 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
3 вересня, 05:49 • 25148 перегляди
рф атакувала 163 дронами, до половини - реактивні: як відпрацювала ППО і ситуація по регіонах
3 вересня, 04:17 • 25557 перегляди
Нічна атака на Одесу: кількість поранених зросла до 17Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
77%
748мм
Популярнi новини
На Київщині горить склад із лікарськими засобами після російської атаки - КорецькийPhoto3 вересня, 09:31 • 12109 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 22156 перегляди
Картографічний бунт - користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо3 вересня, 12:51 • 5920 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежаPhoto16:33 • 9176 перегляди
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo16:47 • 11391 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo16:47 • 11426 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 22192 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 37640 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 38157 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 75205 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віталій Кличко
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 30329 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 48611 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 65693 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 60587 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 65490 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
ChatGPT

Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Трамп заявив, що США проситимуть Європу повернути кошти за зброю та боєприпаси, передані Україні. Він також повідомив про нарощування виробництва.

Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що попросить європейські країни повернути Сполученим Штатам кошти за військову допомогу та боєприпаси, раніше надіслані Україні на тлі війни з росією, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У дописі в соціальних мережах Трамп також розкритикував повідомлення про значне виснаження запасів боєприпасів США на тлі окремої війни в Ірані, додавши, що Сполучені Штати нарощують виробництво та накопичують боєприпаси.

"Ми забираємо їх для себе, США, замість того, щоб продавати їх іншим, але продажі союзникам скоро знову почнуться", – написав Трамп.

"Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно, за які Європа б заплатила – якби їх тільки попросили, але ми будемо просити ці гроші, хоча й дещо із запізненням!" – додав він, звинувачуючи адміністрацію свого попередника-демократа Джо Байдена.

Додамо

Минулого року Сполучені Штати та НАТО розробили ініціативу "Перелік пріоритетних вимог України", згідно з якою європейські країни платять за постачання Україні американської зброї.

Минулого місяця Reuters повідомив, що армія США використала значну частину свого арсеналу високоточних ракет далекого радіуса дії під час війни в Ірані, що викликає занепокоєння щодо готовності військових до майбутніх конфліктів.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран