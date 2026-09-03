Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена
Київ • УНН
Трамп заявив, що США проситимуть Європу повернути кошти за зброю та боєприпаси, передані Україні. Він також повідомив про нарощування виробництва.
Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що попросить європейські країни повернути Сполученим Штатам кошти за військову допомогу та боєприпаси, раніше надіслані Україні на тлі війни з росією, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
У дописі в соціальних мережах Трамп також розкритикував повідомлення про значне виснаження запасів боєприпасів США на тлі окремої війни в Ірані, додавши, що Сполучені Штати нарощують виробництво та накопичують боєприпаси.
"Ми забираємо їх для себе, США, замість того, щоб продавати їх іншим, але продажі союзникам скоро знову почнуться", – написав Трамп.
"Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно, за які Європа б заплатила – якби їх тільки попросили, але ми будемо просити ці гроші, хоча й дещо із запізненням!" – додав він, звинувачуючи адміністрацію свого попередника-демократа Джо Байдена.
Додамо
Минулого року Сполучені Штати та НАТО розробили ініціативу "Перелік пріоритетних вимог України", згідно з якою європейські країни платять за постачання Україні американської зброї.
Минулого місяця Reuters повідомив, що армія США використала значну частину свого арсеналу високоточних ракет далекого радіуса дії під час війни в Ірані, що викликає занепокоєння щодо готовності військових до майбутніх конфліктів.