Трамп подписал указ об ограничении экспорта ради сохранения критически важных минералов

Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить ограничения на экспорт отдельных промышленных отходов для сохранения критически важных минералов и редкоземельных элементов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Документ предоставляет министру торговли США полномочия в соответствии с Законом об оборонном производстве (Defense Production Act) ограничивать экспорт материалов, из которых можно извлекать стратегически важные минералы. В Белом доме отмечают, что значительные объемы таких элементов содержатся в использованных магнитах, литий-ионных аккумуляторах и других готовых изделиях, где их можно восстановить и переработать.

Bloomberg отмечает, что решение является частью стратегии администрации Трампа по укреплению внутренних цепочек поставок и сокращению зависимости США от Китая в сфере критически важных минералов.

Трамп объявил о реконструкции "нехорошего" аэропорта Даллеса на сумму более $20 млрд

Это уже не первое использование Трампом Закона об оборонном производстве. Ранее он применял его для поддержки американской энергетики, в частности восстановления добычи нефти у побережья южной Калифорнии и поддержки угольных электростанций.

Закон об оборонном производстве, принятый еще во времена Холодной войны, позволяет президенту принимать меры для укрепления национальной безопасности, в том числе стимулировать производство стратегически важных материалов частными компаниями.

По данным Bloomberg, редкоземельные элементы стали одним из ключевых направлений политики США после того, как Китай в прошлом году ввел экспортные ограничения. Несмотря на достижение торговой договоренности между Вашингтоном и Пекином, администрация Трампа продолжает искать альтернативные источники поставок критически важных минералов.

Бернем заявил Трампу, что Британия не откажется от добычи нефти и газа в Северном море