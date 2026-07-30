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Трамп объявил о реконструкции "нехорошего" аэропорта Даллеса на сумму более $20 млрд

Киев • УНН

 • 3539 просмотра

Президент США Дональд Трамп представил план реконструкции аэропорта Даллеса стоимостью более 20 млрд долларов. Проект предусматривает новые терминалы, парковку и лаунж, а финансирование будет осуществляться через муниципальные облигации.

Трамп объявил о реконструкции "нехорошего" аэропорта Даллеса на сумму более $20 млрд

Президент США Дональд Трамп представил план масштабной реконструкции и расширения Международного аэропорта Вашингтона имени Даллеса, стоимость которого превысит 20 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Его считают одним из худших аэропортов в мире. Мы сделаем его, возможно, лучшим

– заявил Трамп во время презентации проекта в Белом доме.

По словам президента США, проект предусматривает создание более 5 млн квадратных футов новых или обновленных площадей, замену терминалов C и D, строительство новой парковки у главного терминала, стеклянных пешеходных мостов и одного из крупнейших в мире лаунжей United Polaris. При этом исторический главный терминал, спроектированный архитектором Ээро Саариненом, будет сохранен.

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Также планируется отказаться от передвижных транспортных средств, которые много лет использовались для перевозки пассажиров между терминалами, и расширить подземную систему поездов.

Как будут финансировать проект

В Министерстве транспорта США сообщили, что финансирование будет осуществляться Управлением аэропортов Вашингтона совместно с авиакомпаниями, в частности United Airlines, за счет выпуска муниципальных облигаций. Часть работ уже выполняется в рамках действующей программы модернизации аэропорта стоимостью 7 млрд долларов.

Трамп выразил надежду, что реконструкцию удастся завершить примерно за два года, хотя для реализации отдельных этапов могут потребоваться согласования Конгресса.

Это не очень хороший аэропорт. Мы собираемся сделать его отличным аэропортом

– подчеркнул президент США.

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Степан Гафтко

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