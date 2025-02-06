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Трамп подписал указ о запрете трансгендерам соревноваться в женских видах спорта

Трамп подписал указ о запрете трансгендерам соревноваться в женских видах спорта

Киев  •  УНН

 • 2952 просмотра

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Президент США подписал указ, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Невыполнение указа грозит прекращением федерального финансирования учебных заведений.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий мужчинам, сменившим пол, участвовать в спортивных соревнованиях в женских категориях. Об этом информирует "Голос Америки" со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в среду, 05 февраля Президент Соединенных Штатов Америки подписал указ о запрете биологическим мужчинам участвовать в спортивных соревнованиях наравне с женщинами.

Администрация Трампа будет защищать гордые традиции женщин-спортсменок и мы не позволим мужчинам бить, травмировать и обманывать наших женщин и наших девушек. Отныне женский спорт будет только женским

- заявил Дональд Трамп.

Он отметил, что считает гендерную политику предыдущей администрации "воинственной трансгендерной идеологией". И добавил, мол, "мужчины, выдавая себя за девушек, украли более 3500 побед" и "вторглись на более 11 000 соревнований, предназначенных для женщин".

"Но все это заканчивается сегодня, - сказал Трамп, - потому что этим указом война с женским спортом закончилась".

Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека04.02.25, 21:33 • 54855 просмотров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне подписания указа отметила, что он повлияет на летние Олимпийские игры-2028, которые должны состояться в Лос-Анджелесе.

Президент действительно ожидает, что Олимпийский комитет и Национальная университетская легкоатлетическая ассоциация (NCAA) больше не будут позволять мужчинам участвовать в женских видах спорта

- сказала Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп планирует встретиться с женщинами, "которые пострадали от того, что такое решение не было принято в стране раньше".

Указ является "немедленным к исполнению" по всей стране. Его невыполнение грозит прекращением федерального финансирования любой школы, которая позволяет трансгендерным женщинам или девушкам участвовать в спортивных соревнованиях, предназначенных для женщин.

Как отмечает Reuters, ожидается, что указ будет обжалован юридическим путем. Количество спортсменов, которых будет касаться указ, составляет незначительную цифру.

Опросы показали, что большинство американцев выступают против того, чтобы трансгендерные спортсмены соревновались вместе с полом, к которому они не принадлежат биологически

- пишет Голос Америки.

Президент Национальной ассоциации университетской легкой атлетики сказал в декабре, что ему известно о менее 10 трансгендерных спортсменах среди 520 000 спортсменов, которые соревнуются в 1100 университетах-членах ассоциации.

Напомним,

Президент США запретил медицинским учреждениям с федеральным финансированием предоставлять услуги по смене пола лицам до 19 лет. Указ запрещает гормональную терапию, хирургические вмешательства и исключает страховое покрытие таких процедур.

Трамп издал указ, нацеленный на трансгендерных военных28.01.25, 10:00 • 30235 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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