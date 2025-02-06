Трамп підписав указ про заборону трансгендерам змагатись у жіночих видах спорту

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє чоловікам, що змінили стать, брати участь у спортивних змаганнях у жіночих категоріях. Про це інформує "Голос Америки" з посиланням на Reuters, передає УНН.

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Зазначається, що в середу, 05 лютого Президент Сполучених Штатів Америки підписав указ про заборону біологічним чоловікам брати участь у спортивних змаганнях на рівні з жінками.

Адміністрація Трампа захищатиме горді традиції жінок-спортсменок і ми не дозволимо чоловікам бити, травмувати й обманювати наших жінок і наших дівчат. Відтепер жіночий спорт буде тільки жіночим - заявив Дональд Трамп.

Він наголосив, що вважає гендерну політику попередньої адміністрації "войовничою трансгендерною ідеологією". І додав, мовляв, "чоловіки, видаючи себе за дівчат, вкрали понад 3500 перемог" і "вторглися на понад 11 000 змагань, призначених для жінок".

"Але все це закінчується сьогодні, – сказав Трамп, – тому що цим указом війна з жіночим спортом закінчилася".

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт напередодні підписання указу зазначила, що він вплине на літні Олімпійські ігри-2028, які мають відбутися в Лос-Анджелесі.

Президент справді очікує, що Олімпійський комітет і Національна університетська легкоатлетична асоціація (NCAA) більше не дозволятимуть чоловікам брати участь у жіночих видах спорту - сказала Керолайн Левітт.

Речниця Білого дому додала, що Трамп планує зустрітися з жінками, "які постраждали від того, що таке рішення не було ухвалене у країні раніше".

Указ є "негайним до виконання" по всій країні. Його невиконання загрожує припиненням федерального фінансування будь-якої школи, яка дозволяє трансгендерним жінкам або дівчатам брати участь у спортивних змаганнях, призначених для жінок.

Як зауважує Reuters, очікується, що указ буде оскаржений юридичним шляхом. Кількість спортсменів, яких стосуватиметься указ, складає незначну цифру.

Опитування показали, що більшість американців виступають проти того, щоб трансгендерні спортсмени змагалися разом зі статтю, до якої вони не належать біологічно - пише Голос Америки.

Президент Національної асоціації університетської легкої атлетики сказав у грудні, що йому відомо про менше 10 трансгендерних спортсменів серед 520 000 спортсменів, які змагаються в 1100 університетах-членах асоціації.

Нагадаємо

Президент США заборонив медичним установам з федеральним фінансуванням надавати послуги зі зміни статі особам до 19 років. Указ забороняє гормональну терапію, хірургічні втручання та виключає страхове покриття таких процедур.

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