Трамп отправляет Кушнера и Виткоффа на переговоры с Ираном
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отправил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с министром Ирана Аббасом Арагчи. Кушнер и Виткофф работают над сделкой по ядерным материалам Тегерана.
Президент США Дональд Трамп отправляет своего специального посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи этими выходными. Об этом сообщили CNN два чиновника администрации, передает УНН.
Детали
Вице-президент Джей Ди Вэнс на данный момент не планирует присутствовать, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф также не принимает участия, сообщили чиновники. Сотрудники Белого дома считают Галибафа главой иранской делегации и коллегой Вэнса.
Война США в Ираке истощила важные запасы оружия на случай столкновения с Китаем и рф - NYT24.04.26, 10:07 • 3688 просмотров
Однако, по словам чиновников, вице-президент будет готов к поездке в Исламабад, если переговоры будут продвигаться, а члены его аппарата будут в Пакистане и примут участие в переговорах.
Кушнер и Виткофф уже несколько месяцев работают с иранскими чиновниками над потенциальной сделкой по ядерным материалам Тегерана.
Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля – израильские СМИ22.04.26, 23:45 • 18157 просмотров