Война США в Ираке истощила важные запасы оружия на случай столкновения с Китаем и рф - NYT

С начала войны с Ираном в конце февраля США потратили около 1100 своих крылатых ракет большой дальности с технологией Stealth. Эти ракеты были созданы для вероятной войны с Китаем. В то же время американские военные выпустили более 1000 крылатых ракет "Томагавк", что примерно в 10 раз превышает количество, которое они сейчас закупают ежегодно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

По данным внутренних оценок Министерства обороны и представителей Конгресса, Пентагон использовал в войне более 1200 перехватывающих ракет "Патриот" стоимостью более 4 миллионов долларов каждая, а также более 1000 наземных ракет "Precision Strike" и "ATACMS". Это привело к тревожно низкому уровню запасов.

Война с Ираном значительно истощила большую часть глобальных запасов боеприпасов американских вооруженных сил и заставила Пентагон срочно перебросить бомбы, ракеты и другое оборудование на Ближний Восток из командных пунктов в Азии и Европе. Эти сокращения оставили эти региональные командования менее готовыми к противостоянию с потенциальными противниками, такими как россия и Китай, и заставили Соединенные Штаты искать способы нарастить производство, чтобы решить проблему истощения запасов, заявляют представители администрации Трампа и Конгресса - говорится в публикации.

Конфликт США с Ираном также продемонстрировал чрезмерную зависимость Пентагона от слишком дорогих ракет и боеприпасов, особенно перехватчиков противовоздушной обороны. В то же время среди американских военных усилилось беспокойство относительно того, способна ли оборонная промышленность США гораздо быстрее разрабатывать более дешевое вооружение, в частности ударные беспилотники.

Ранее УНН сообщал, что Китай перед войной США и Ирана ежедневно пополнял стратегические запасы нефти в среднем на 1,1 млн баррелей. По состоянию на декабрь 2025 года их объем достиг почти 1,4 млрд баррелей.