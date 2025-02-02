Трамп отдал приказ нанести авиаудары по позициям ИГИЛ в Сомали
Киев • УНН
США нанесли авиаудары по боевикам «Исламского государства» в Сомали по приказу Трампа. По словам президента, были уничтожены террористы, которые скрывались в пещерах и угрожали США и их союзникам.
Военные США нанесли авиаудары по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сомали. Это первая военная операция такого типа в стране после начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Сегодня утром я приказал нанести точные удары с воздуха по старшему планировщику атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и которыми руководил в Сомали. Эти убийцы, которых мы обнаружили, скрывающихся в пещерах, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам
Трамп заявил, что в результате ударов "уничтожено множество террористов, при этом не нанесен никакой вред мирным жителям". В то же время президент США не привел никаких подробностей, за исключением того, что американские военные годами отслеживали человека, которого он назвал "планировщиком атак ИГИЛ".
Между тем CNN отмечает, что эти удары стали первыми, которые Трамп отдал за время своего второго президентского срока.
Белый дом, со своей стороны, не комментирует ситуацию, выходящую за рамки поста Трампа в социальных сетях, а один из чиновников Белого дома заявил, что Министерство обороны предоставит дополнительную информацию, когда это будет "уместно".
Напомним
В декабре прошлого года американские военные совершили авиаудар на юге Сомали, уничтожив двух боевиков "Аль-Шабааб", связанного с "Аль-Каидой", включая старшего командира. Атака произошла в 10 км от города Куино Барроу.