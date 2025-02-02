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Трамп віддав наказ завдати авіаударів по позиціях ІДІЛ в Сомалі

Трамп віддав наказ завдати авіаударів по позиціях ІДІЛ в Сомалі

Київ • УНН

 • 34158 перегляди

США завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі за наказом Трампа. За словами президента, було знищено терористів, що переховувались у печерах і загрожували США та їх союзникам.

Військові США завдали авіаударів по бойовиках терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у Сомалі. Це перша військова операція такого типу в країні після початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Сьогодні вранці я наказав завдати точних ударів з повітря по старшому планувальнику атак ІДІЛ та інших терористах, яких він завербував і якими керував у Сомалі. Ці вбивці, яких ми виявили, що ховаються в печерах, загрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам

- написав він у соцмережах.

Трамп заявив, що внаслідок ударів "знищено безліч терористів, при цьому не завдано жодної шкоди мирним жителям". Водночас президент США не навів жодних подробиць, за винятком того, що американські військові роками відстежували людину, яку він назвав "планувальником атак ІДІЛ".

Тим часом CNN зазначає, що ці удари стали першими, які Трамп віддав за час свого другого президентського терміну.

Білий дім, зі свого боку, не коментує ситуацію, що виходить за рамки поста Трампа в соціальних мережах, а один із чиновників Білого дому заявив, що Міністерство оборони надасть додаткову інформацію, коли це буде "доречно".

Нагадаємо

У грудні минулого року американські військові здійснили авіаудар на півдні Сомалі, знищивши двох бойовиків"Аль-Шабааб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", включаючи старшого командира. Атака відбулася за 10 км від міста Куіно Барроу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
bilyi-dimБілий дім
donald-trampДональд Трамп
somaliСомалі

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