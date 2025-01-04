Трамп определился с заместителем спецпосланника президента США на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Дональд Трамп выбрал Морган Ортагус, бывшую пресс-секретаря Госдепартамента, на должность заместителя спецпосланника по вопросам мира. Она присоединится к команде Стива Уиткоффа для работы над мирным процессом в Газе и соглашением между Израилем и Саудовской Аравией.
Новоизбранный президентом США Дональд Трамп решил назначить бывшего представителя Госдепартамента Морган Ортагус заместителем спецпосланника президента по вопросам мира на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Axios, пишет УНН.
Ортагус боролась со мной в течение трех лет, но, надеюсь, усвоила свой урок. Обычно такие вещи не срабатывают, но она имеет сильную поддержку республиканцев, и я делаю это не для себя, я делаю это для них. Посмотрим, что из этого получится,
Ортагус присоединится к команде, которую возглавляет близкий друг и доверенное лицо Трампа Стив Уиткофф.
Надеюсь, она будет помощником Стива, - замечательного лидера и талантливого специалиста, ведь мы стремимся принести спокойствие и процветание в очень неспокойный регион. Я ожидаю отличных результатов, и как можно скорее!
Отмечается, что Морган Ортагус является опытным экспертом по вопросам национальной безопасности и внешней политики и станет существенным усилением «Команды мира» Белого дома. Ее задача - работа в неспокойном регионе, где продолжается война в Газе.
Приоритетом этой команды будет освобождение заложников в регионе и заключение соглашения о прекращении огня, если его не удастся заключить до 20 января. Также команде придется разрабатывать план «на следующий день», включающий масштабные усилия по реконструкции Газа.
Ожидается, что Виткофф и Ортагус также будут работать над одной из главных внешнеполитических целей Трампа - достижением исторического мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.
По словам Трампа, он заинтересован в том, чтобы Виткофф и Ортагус работали над внесением «спокойствия и процветания» на Ближний Восток.
«Я ожидаю замечательных результатов, и уже скоро!», - написал новоизбранный президент США.
Справочно
Морган Ортагус имеет звание действующего офицера разведки резерва ВМС США.
Во время первого президентского срока Трампа она была пресс-секретарем Госдепартамента под руководством тогдашнего госсекретаря Майка Помпео. До этого работала в министерстве финансов аналитиком финансовой разведки, а также была заместителем атташе казначейства США в Саудовской Аравии.
Политик близка ко многим высокопоставленным республиканцам, таким как будущий госсекретарь Марко Рубио, сенатор-республиканец Линдси Грэм, будущий советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и посланник Трампа по вопросам специальных миссий Рик Гренелл.
Ортагус также тесно сотрудничала с зятем Трампа Джаредом Кушнером во время первого президентского срока.