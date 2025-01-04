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Трамп визначився із заступником спецпосланника президента США на Близькому Сході

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Дональд Трамп обрав Морган Ортагус, колишню речницю Держдепартаменту, на посаду заступника спецпосланника з питань миру. Вона приєднається до команди Стіва Віткоффа для роботи над мирним процесом у Газі та угодою між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Новообраний президентом США Дональд Трамп вирішив призначити колишнього речника Держдепартаменту Морган Ортагус заступником спецпосланника президента з питань миру на Близькому Сході. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Axios, пише УНН.

Ортагус боролася зі мною впродовж трьох років, але, сподіваюся, засвоїла свій урок. Зазвичай такі речі не спрацьовують, але вона має сильну підтримку республіканців, і я роблю це не для себе, я роблю це для них. Подивимося, що з цього вийде,

- написав Трамп.

Ортагус приєднається до команди, яку очолює близький друг і довірена особа Трампа Стів Віткофф.

Сподіваюся, вона буде помічником Стіва, - чудового лідера і талановитого фахівця, адже ми прагнемо принести спокій і процвітання у дуже неспокійний регіон. Я очікую чудових результатів, і якнайшвидше!

- додав Трамп.

Зазначається, що Морган Ортагус є досвідченим експертом з питань національної безпеки та зовнішньої політики і стане істотним посиленням "Команди миру" Білого дому. Її завдання - робота у неспокійному регіоні, де триває війна у Газі.

Пріоритетом цієї команди буде звільнення заручників у регіоні та укладення угоди про припинення вогню, якщо її не вдасться укласти до 20 січня. Також команді доведеться розробляти план "на наступний день", що включатиме масштабні зусилля з реконструкції Газа.

Очікується, що Віткофф та Ортагус також працюватимуть над однією з головних зовнішньополітичних цілей Трампа - досягненням історичної мирної угоди між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

За словами Трампа, він зацікавлений у тому, щоб Віткофф і Ортагус працювали над внесенням "спокою і процвітання" на Близький Схід.

"Я очікую чудових результатів, і вже скоро!", - написав новообраний президент США.

Довідково

Морган Ортагус має звання чинного офіцера розвідки резерву ВМС США.

Під час першого президентського терміну Трампа вона була речницею Держдепартаменту під керівництвом тодішнього держсекретаря Майка Помпео. До цього працювала у міністерстві фінансів аналітиком фінансової розвідки, а також була заступником аташе казначейства США в Саудівській Аравії.

Політик близька до багатьох високопоставлених республіканців, таких як майбутній держсекретар Марко Рубіо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, майбутній радник з питань нацбезпеки Майк Волтц і посланник Трампа з питань спеціальних місій Рік Гренелл.

Ортагус також тісно співпрацювала із зятем Трампа Джаредом Кушнером під час першого президентського терміну.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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