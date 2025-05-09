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Трамп назвал закон о цифровом равенстве "расистским" и пригрозил его отменить

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал закон о цифровом равенстве, считая его неконституционным из-за поддержки этнических меньшинств. Закон предусматривает миллиардные гранты на обеспечение равного доступа к интернету.

Трамп назвал закон о цифровом равенстве "расистским" и пригрозил его отменить

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп резко раскритиковал закон о равном доступе к скоростному интернету, назвал его "расистским" и "абсолютно неконституционным", и пригрозил немедленно его отменить. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что закон о цифровом равенстве (Digital Equity Act) был направлен на помощь различным группам, включая ветеранов, пожилых людей, инвалидов и является частью большой инфраструктурной инициативы на сумму 1 триллион долларов. Президент Джо Байден подписал его в начале своего президентства.

Однако Дональд Трамп назвал этот закон "расистским", поскольку он также направлен на улучшение доступа к интернету для этнических и расовых меньшинств. В соцсетях глава Белого дома написал, что это "выплаты по принципу расовой принадлежности".

На самом деле закон почти не упоминает расу, лишь отмечая, что расовые меньшинства могут быть охвачены программой. В то же время он содержит положение о недискриминации, которое запрещает исключение лиц из программы "по признаку расы, этнического происхождения, цвета кожи, религиозных убеждений, национального происхождения, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности",

- пишет издание.

По данным The New York Times, закон о цифровом равенстве, разработанный сенатором Пэтти Мюррей, демократкой из штата Вашингтон, предусматривает 60 миллионов долларов в виде грантов для штатов и территорий на разработку планов по обеспечению равного доступа к интернету, а также 2,5 миллиарда долларов на реализацию этих планов. Часть финансирования уже была распределена между штатами, включая консервативные сельские регионы, такие как Индиана, Алабама, Арканзас, Айова и Канзас.

Напомним

Администрация Трампа предложила сократить невоенные расходы на 23% и увеличить расходы на оборону на 13%. Это первый бюджет Трампа после возвращения на пост президента США.

В США хотят продвинуть закон, который определяет критику Трампа, как психическое расстройство17.03.25, 15:51 • 31137 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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