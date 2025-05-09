Трамп назвал закон о цифровом равенстве "расистским" и пригрозил его отменить
Киев • УНН
Дональд Трамп раскритиковал закон о цифровом равенстве, считая его неконституционным из-за поддержки этнических меньшинств. Закон предусматривает миллиардные гранты на обеспечение равного доступа к интернету.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп резко раскритиковал закон о равном доступе к скоростному интернету, назвал его "расистским" и "абсолютно неконституционным", и пригрозил немедленно его отменить. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что закон о цифровом равенстве (Digital Equity Act) был направлен на помощь различным группам, включая ветеранов, пожилых людей, инвалидов и является частью большой инфраструктурной инициативы на сумму 1 триллион долларов. Президент Джо Байден подписал его в начале своего президентства.
Однако Дональд Трамп назвал этот закон "расистским", поскольку он также направлен на улучшение доступа к интернету для этнических и расовых меньшинств. В соцсетях глава Белого дома написал, что это "выплаты по принципу расовой принадлежности".
На самом деле закон почти не упоминает расу, лишь отмечая, что расовые меньшинства могут быть охвачены программой. В то же время он содержит положение о недискриминации, которое запрещает исключение лиц из программы "по признаку расы, этнического происхождения, цвета кожи, религиозных убеждений, национального происхождения, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности",
По данным The New York Times, закон о цифровом равенстве, разработанный сенатором Пэтти Мюррей, демократкой из штата Вашингтон, предусматривает 60 миллионов долларов в виде грантов для штатов и территорий на разработку планов по обеспечению равного доступа к интернету, а также 2,5 миллиарда долларов на реализацию этих планов. Часть финансирования уже была распределена между штатами, включая консервативные сельские регионы, такие как Индиана, Алабама, Арканзас, Айова и Канзас.
Напомним
Администрация Трампа предложила сократить невоенные расходы на 23% и увеличить расходы на оборону на 13%. Это первый бюджет Трампа после возвращения на пост президента США.
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