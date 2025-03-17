В США хотят продвинуть закон, который определяет критику Трампа, как психическое расстройство
Киев • УНН
Республиканцы в Миннесоте предложили определить "синдром Трампа" как психическое заболевание. Законопроект определяет это как "острый приступ паранойи" из-за политики Трампа.
В Соединенных Штатах группа законодателей-республиканцев из Миннесоты планируют предложить законодательное предложение, которое потребует от штата включить "синдром Трампа" в определение психических заболеваний. В условиях раскола в законодательном органе штата, законопроект вряд ли будет одобрен, пишет УНН со ссылкой на Fox News.
Пять законодателей от Республиканской партии намерены представить законопроект в Сенате штата Миннесота в понедельник и передать его на рассмотрение комитета по вопросам здравоохранения и социальных служб.
Законопроект имеет целью добавить "синдром расстройства Трампа" в определение психического заболевания, которое существует в штате. Согласно законопроекту, "синдром расстройства Трампа" определяется как "острый приступ паранойи у других нормальных людей, который является реакцией на политику и президентство Дональда Дж. Трампа".
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Симптомы могут включать вызванную Трампом общую истерию, которая приводит к неспособности различать законные политические разногласия и признаки психической патологии в поведении президента Дональда Трампа
Психическое заболевание определяется как расстройство или другая проблема, которая включена в перечень диагностических кодов. "Синдром расстройства Трампа" нигде не признан психическим заболеванием.
Справка
Президент Дональд Трамп и его сторонники используют термин "синдром безумия Трампа" для критики политических оппонентов, которые, по их мнению, имеют предвзятую одержимость против президента и его политики.
Хотя "синдром расстройства", как политическая фраза, стал популярной в последние годы для высмеивания критиков Трампа, на самом деле этот термин был введен в 2003 году покойным политическим комментатором Чарльзом Краутхаммером для описания критиков тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего.
Дополнение
В кремле подтвердили, что телефонный разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа готовится на вторник, 18 марта.
Американское Министерство юстиции скрыто проинформировало европейских чиновников о том, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования действий лиц, ответственных за вторжение в Украину. Это касается и российского диктатора владимира путина.