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У США хочуть просунути закон, який визначає критику Трампа, як психічний розлад

Київ • УНН

 • 31133 перегляди

Республіканці в Міннесоті запропонували визначити "синдром Трампа" як психічне захворювання. Законопроект визначає це як "гострий напад параної" через політику Трампа.

У США хочуть просунути закон, який визначає критику Трампа, як психічний розлад

У Сполучених Штатах група законодавців-республіканців з Міннесоти планують запропонувати законодавчу пропозицію, яке вимагатиме від штату включити "синдром Трампа" до визначення психічних захворювань. В умовах розколу у законодавчому органі штату, законопроект навряд чи буде схвалений, пише УНН посиланням на Fox News.

П'ять законодавців від Республіканської партії мають намір представити законопроект у Сенаті штату Міннесота в понеділок і передати його на розгляд комітету з питань охорони здоров'я та соціальних служб.

Законопроект має на меті додати "синдром розладу Трампа" до визначення психічного захворювання, яке існує в штаті. Відповідно до законопроекту, "синдром розладу Трампа" визначається як "гострий напад параної у інших нормальних людей, який є реакцією на політику та президентство Дональда Дж. Трампа".

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Симптоми можуть включати викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Трампа

- йдеться в пропозиції.

Психічне захворювання визначається як розлад або інша проблема, яка включена до переліку діагностичних кодів. "Синдром розладу Трампа" ніде не визнаний психічним захворюванням.

Довідка

Президент Дональд Трамп і його прихильники використовують термін "синдром божевілля Трампа" для критики політичних опонентів, які, на їхню думку, мають упереджену одержимість проти президента і його політики.

Хоча "синдром розладу", як політична фраза, став популярною в останні роки для висміювання критиків Трампа, насправді цей термін був введений у 2003 році покійним політичним коментатором Чарльзом Краутхаммером для опису критиків тодішнього президента Джорджа Буша-молодшого.

Доповнення

У кремлі підтвердили, що телефонна розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа готується на вівторок, 18 березня.

Американське Міністерство юстиції приховано поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять з багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій осіб, відповідальних за вторгнення в Україну. Це стосується і російського диктатора володимира путіна. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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