Трамп назвав закон про цифрову рівність "расистським" і пригрозив його скасувати

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп різко розкритикував закон про рівний доступ до швидкісного інтернету, назвав його "расистським" і "абсолютно неконституційним", та пригрозив негайно його скасувати. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

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Зазначається, що закон про цифрову рівність (Digital Equity Act) був направлений на допомогу різним групам, включаючи ветеранів, людей похилого віку, інвалідів і є частиною великої інфраструктурної ініціативи на суму 1 трильйон доларів. Президент Джо Байден підписав його на початку свого президентства.

Однак Дональд Трамп назвав цей закон "расистським", оскільки він також спрямований на покращення доступу до інтернету для етнічних та расових меншин. У соцмережах глава Білого дому написав, що це "виплати за принципом расової приналежності".

Насправді закон майже не згадує расу, лише зазначаючи, що расові меншини можуть бути охоплені програмою. Водночас він містить положення про недискримінацію, яке забороняє виключення осіб із програми "за ознакою раси, етнічного походження, кольору шкіри, релігійних переконань, національного походження, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, віку або інвалідності - пише видання.

За даними The New York Times, закон про цифрову рівність, розроблений сенаторкою Петті Мюррей, демократкою зі штату Вашингтон, передбачає 60 мільйонів доларів у вигляді грантів для штатів і територій на розробку планів щодо забезпечення рівного доступу до інтернету, а також 2,5 мільярда доларів на реалізацію цих планів. Частина фінансування вже була розподілена між штатами, включаючи консервативні сільські регіони, такі як Індіана, Алабама, Арканзас, Айова та Канзас.

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Адміністрація Трампа запропонувала скоротити невійськові витрати на 23% та збільшити витрати на оборону на 13%. Це перший бюджет Трампа після повернення на посаду президента США.

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