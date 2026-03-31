Трамп намерен оспорить устоявшиеся нормы гражданства в Верховном суде США - Bloomberg

Верховный суд США рассматривает дело, которое может существенно изменить правила получения гражданства по рождению. Инициатива Дональда Трампа ставит под сомнение устоявшееся толкование 14-й поправки к Конституции и может повлиять на сотни тысяч людей ежегодно. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в 2018 году Дональд Трамп предложил отменить автоматическое гражданство по рождению указом президента, идея была настолько невероятной, что тогдашний спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что президент "очевидно, не может этого сделать". Райан, республиканец, который позже покинул пост, ссылался на текст 14-й поправки Конституции США, принятой после Гражданской войны и долгое время трактуемой как гарантия гражданства практически для всех, кто родился на территории США.

Однако позиции изменились. В среду Верховный суд начнет слушания дела на фоне утверждения Трампа, что положение 14-й поправки изначально было создано только для детей освобожденных рабов. Некоторые республиканские законодатели сейчас поддерживают Трампа. Более того, небольшая группа консервативных ученых присоединилась к этой позиции, выдвигая новые аргументы, что норма изначально толковалась значительно уже, чем это принято считать сейчас.

Эти аргументы непосредственно касаются судьбы указа Трампа, который ежегодно мог бы лишать гражданства около 250 тысяч детей лиц, находящихся на территории США без законного статуса, и временных посетителей. Демократы утверждают, что план Трампа также мог бы лишить гражданства миллионы нынешних американцев, лишив их права голоса и паспортов. Указ был издан Трампом в прошлом году в первый день его второго президентского срока.

Дело будет рассматривать Верховный суд, контролируемый консерваторами, и оно станет проверкой подхода "оригинализма" — судебной философии, которая уже дала ряд важных решений по оружию и абортам. Этот подход ориентируется на слова Конституции и их значение на момент принятия, опираясь на исторические факты.

Если позиция Трампа проиграет, то из-за оригинальности. Это произойдет, если два или три судьи, назначенные республиканцами, сочтут, что Трамп ошибается относительно значения и истории 14-й поправки - отметил Илан Вурман, профессор права Университета Миннесоты, поддержавший Трампа в своем письменном заявлении.

Критики утверждают, что Трамп стремится переписать 14-ю поправку, ратифицированную в 1868 году. Первое предложение поправки обещает гражданство "всем лицам", родившимся в США и "подпадающим под их юрисдикцию", - положение, которое многие ученые, адвокаты и государственные служащие называют простым в своем смысле.

Широкая позиция по гражданству имеет немало сторонников и в прошлом, и сейчас. Верховный суд в 1898 году по делу US v. Wong Kim Ark постановил, что положение о гражданстве распространяется на мужчину, родившегося в Калифорнии от двух китайских родителей. Суд рассмотрел фразу "под юрисдикцией США" и пришел к выводу, что она исключает лишь несколько узких категорий людей: детей иностранных послов, коренных американцев и лиц, находившихся на территории США без законного разрешения на проживание.

Федеральные суды уже неоднократно отклоняли инициативу Трампа. Например, республиканский судья Джон Кафенур в Сиэтле в 2025 году назвал указ "явно неконституционным" и отметил, что трудно представить, что юрист мог бы аргументированно утверждать обратное.

