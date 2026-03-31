$43.800.0450.310.17
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
68%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Израиль
Село
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo11:59 • 12409 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto11:46 • 11890 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 46299 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 36050 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 32547 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Эль-Паис

Трамп намерен оспорить устоявшиеся нормы гражданства в Верховном суде США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Дональд Трамп стремится отменить автоматическое гражданство для детей иностранцев через суд. Инициатива может лишить паспортов 250 тысяч человек ежегодно.

Трамп намерен оспорить устоявшиеся нормы гражданства в Верховном суде США - Bloomberg

Верховный суд США рассматривает дело, которое может существенно изменить правила получения гражданства по рождению. Инициатива Дональда Трампа ставит под сомнение устоявшееся толкование 14-й поправки к Конституции и может повлиять на сотни тысяч людей ежегодно. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в 2018 году Дональд Трамп предложил отменить автоматическое гражданство по рождению указом президента, идея была настолько невероятной, что тогдашний спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что президент "очевидно, не может этого сделать". Райан, республиканец, который позже покинул пост, ссылался на текст 14-й поправки Конституции США, принятой после Гражданской войны и долгое время трактуемой как гарантия гражданства практически для всех, кто родился на территории США.

Однако позиции изменились. В среду Верховный суд начнет слушания дела на фоне утверждения Трампа, что положение 14-й поправки изначально было создано только для детей освобожденных рабов. Некоторые республиканские законодатели сейчас поддерживают Трампа. Более того, небольшая группа консервативных ученых присоединилась к этой позиции, выдвигая новые аргументы, что норма изначально толковалась значительно уже, чем это принято считать сейчас.

Эти аргументы непосредственно касаются судьбы указа Трампа, который ежегодно мог бы лишать гражданства около 250 тысяч детей лиц, находящихся на территории США без законного статуса, и временных посетителей. Демократы утверждают, что план Трампа также мог бы лишить гражданства миллионы нынешних американцев, лишив их права голоса и паспортов. Указ был издан Трампом в прошлом году в первый день его второго президентского срока.

Дело будет рассматривать Верховный суд, контролируемый консерваторами, и оно станет проверкой подхода "оригинализма" — судебной философии, которая уже дала ряд важных решений по оружию и абортам. Этот подход ориентируется на слова Конституции и их значение на момент принятия, опираясь на исторические факты.

Если позиция Трампа проиграет, то из-за оригинальности. Это произойдет, если два или три судьи, назначенные республиканцами, сочтут, что Трамп ошибается относительно значения и истории 14-й поправки

- отметил Илан Вурман, профессор права Университета Миннесоты, поддержавший Трампа в своем письменном заявлении.

Критики утверждают, что Трамп стремится переписать 14-ю поправку, ратифицированную в 1868 году. Первое предложение поправки обещает гражданство "всем лицам", родившимся в США и "подпадающим под их юрисдикцию", - положение, которое многие ученые, адвокаты и государственные служащие называют простым в своем смысле.

Широкая позиция по гражданству имеет немало сторонников и в прошлом, и сейчас. Верховный суд в 1898 году по делу US v. Wong Kim Ark постановил, что положение о гражданстве распространяется на мужчину, родившегося в Калифорнии от двух китайских родителей. Суд рассмотрел фразу "под юрисдикцией США" и пришел к выводу, что она исключает лишь несколько узких категорий людей: детей иностранных послов, коренных американцев и лиц, находившихся на территории США без законного разрешения на проживание.

Федеральные суды уже неоднократно отклоняли инициативу Трампа. Например, республиканский судья Джон Кафенур в Сиэтле в 2025 году назвал указ "явно неконституционным" и отметил, что трудно представить, что юрист мог бы аргументированно утверждать обратное.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Верховный суд Соединенных Штатов
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты