$43.800.0450.310.17
Трамп має намір оскаржити усталені норми громадянства у Верховному суді США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Дональд Трамп прагне скасувати автоматичне громадянство для дітей іноземців через суд. Ініціатива може позбавити паспортів 250 тисяч осіб щороку.

Верховний суд США розглядає справу, яка може суттєво змінити правила набуття громадянства за народженням. Ініціатива Дональда Трампа ставить під сумнів усталене тлумачення 14-ї поправки до Конституції та може вплинути на сотні тисяч людей щороку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання у 2018 році Дональд Трамп запропонував скасувати автоматичне громадянство за народженням указом президента, ідея була настільки неймовірною, що тодішній спікер Палати представників Пол Райан заявив, що президент "очевидно, не може цього зробити". Райан, республіканець, який пізніше залишив посаду, посилався на текст 14-ї поправки Конституції США, прийнятої після Громадянської війни та довгий час трактованої як гарантія громадянства практично для всіх, хто народився на території США.

Однак позиції змінилися. У середу Верховний суд розпочне слухання справи на тлі твердження Трампа, що положення 14-ї поправки спочатку було створене лише для дітей звільнених рабів. Деякі республіканські законодавці зараз підтримують Трампа. Більш того, невелика група консервативних науковців приєдналася до цієї позиції, висуваючи нові аргументи, що норма спочатку тлумачилася значно вужче, ніж це прийнято вважати нині.

Ці аргументи безпосередньо стосуються долі указу Трампа, який щороку міг би позбавляти громадянства близько 250 тисяч дітей осіб, що перебувають на території США без законного статусу, та тимчасових відвідувачів. Демократи стверджують, що план Трампа також міг би позбавити громадянства мільйони нинішніх американців, позбавивши їх права голосу та паспортів. Указ був виданий Трампом минулого року в перший день його другого президентського терміну.

Справу розглядатиме Верховний суд, контрольований консерваторами, і вона стане перевіркою підходу "оригіналізму" — судової філософії, яка вже дала низку важливих рішень щодо зброї та абортів. Цей підхід орієнтується на слова Конституції та їхнє значення на момент прийняття, спираючись на історичні факти.

Якщо позиція Трампа програє, то через оригіналізм. Це станеться, якщо два або три судді, призначені республіканцями, вважатимуть, що Трамп помиляється щодо значення і історії 14-ї поправки

- зазначив Ілан Вурман, професор права Університету Міннесоти, який підтримав Трампа у своїй письмовій заяві.

Критики стверджують, що Трамп прагне переписати 14-ту поправку, ратифіковану в 1868 році. Перше речення поправки обіцяє громадянство "всім особам", які народилися в США та "підпадають під їхню юрисдикцію", - положення, яке багато вчених, адвокатів та державних службовців називають простим у своєму сенсі.

Широка позиція щодо громадянства має чимало прихильників і в минулому, і нині. Верховний суд у 1898 році у справі US v. Wong Kim Ark постановив, що положення про громадянство поширюється на чоловіка, народженого в Каліфорнії від двох китайських батьків. Суд розглянув фразу "під юрисдикцією США" і дійшов висновку, що вона виключає лише кілька вузьких категорій людей: дітей іноземних послів, корінних американців та осіб, які перебували на території США без законного дозволу на проживання.

Федеральні суди вже неодноразово відхиляли ініціативу Трампа. Наприклад, республіканський суддя Джон Кафенур у Сіетлі у 2025 році назвав указ "явно неконституційним" і зазначив, що важко уявити, що юрист міг би аргументовано стверджувати протилежне.

