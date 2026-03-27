США депортували десятки українських чоловіків призовного віку - ЗМІ
Київ • УНН
Адміністрація Трампа висилає українців до Польщі для передачі правоохоронцям на кордоні. Більшість депортованих перебувають у розшуку ТЦК.
Міграційна служба США після повернення Дональда Трампа в Білий дім депортувала назад до України десятки чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Під час другого президентства Трампа США вжили жорстких заходів проти будь-яких форм імміграції та розпочали кампанію масових депортацій. Формально у Білому домі пояснюють це боротьбою з тяжкими злочинами, але чимало затриманих в США українців скоїли лише дрібні правопорушення або не мають судимості.
Це спричинило глибоку невизначеність у житті сотень тисяч людей, яким зараз загрожує висилка зі США. Але для українських чоловіків призовного віку існує додатковий ризик того, що вони опиняться прямо на передовій.
Чимало цих людей перебувають в розшуку ТЦК на території України за ухилення від мобілізації, або через порушення правил мобілізації.
Цих чоловіків доправляють літаком до Польщі, а далі американці передають їх українським правоохоронцям на кордоні. Один з депортованих розповів, що під час всього рейсу їх тримали в кайданках.
280 000 українців в'їхали до США за програмою U4U до її призупинення в січні 2025 року, разом з усіма іншими категоріальними програмами гуманітарного допуску. Це сталось після повернення Трампа в Білий дім. Повністю ця програма не була припинена, але міграційні органи США оголосили, що індивідуальні запити на продовження статусів біженців будуть задоволені лише у випадку "тривалих нагальних гуманітарних причин або значної суспільної користі".
