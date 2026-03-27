США депортировали десятки украинских мужчин призывного возраста - СМИ
Киев • УНН
Администрация Трампа высылает украинцев в Польшу для передачи правоохранительным органам на границе. Большинство депортированных находятся в розыске ТЦК.
Миграционная служба США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом депортировала обратно в Украину десятки мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Во время второго президентства Трампа США приняли жесткие меры против любых форм иммиграции и начали кампанию массовых депортаций. Формально в Белом доме объясняют это борьбой с тяжкими преступлениями, но многие задержанные в США украинцы совершили лишь мелкие правонарушения или не имеют судимости.
Это вызвало глубокую неопределенность в жизни сотен тысяч людей, которым сейчас грозит высылка из США. Но для украинских мужчин призывного возраста существует дополнительный риск того, что они окажутся прямо на передовой.
Многие из этих людей находятся в розыске ТЦК на территории Украины за уклонение от мобилизации, или из-за нарушения правил мобилизации.
Этих мужчин доставляют самолетом в Польшу, а дальше американцы передают их украинским правоохранителям на границе. Один из депортированных рассказал, что во время всего рейса их держали в наручниках.
280 000 украинцев въехали в США по программе U4U до ее приостановления в январе 2025 года, вместе со всеми другими категориальными программами гуманитарного допуска. Это произошло после возвращения Трампа в Белый дом. Полностью эта программа не была прекращена, но миграционные органы США объявили, что индивидуальные запросы на продление статусов беженцев будут удовлетворены только в случае "длительных неотложных гуманитарных причин или значительной общественной пользы".
Дональд Трамп запустил онлайн-платформу, которая принимает заявки на участие в визовой программе "Золотая карта" за миллион долларов, обещая быстрое и легальное проживание в США.