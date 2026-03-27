ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
36%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Запорожская область
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Старлинк

США депортировали десятки украинских мужчин призывного возраста - СМИ

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Администрация Трампа высылает украинцев в Польшу для передачи правоохранительным органам на границе. Большинство депортированных находятся в розыске ТЦК.

США депортировали десятки украинских мужчин призывного возраста - СМИ

Миграционная служба США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом депортировала обратно в Украину десятки мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Во время второго президентства Трампа США приняли жесткие меры против любых форм иммиграции и начали кампанию массовых депортаций. Формально в Белом доме объясняют это борьбой с тяжкими преступлениями, но многие задержанные в США украинцы совершили лишь мелкие правонарушения или не имеют судимости.

Это вызвало глубокую неопределенность в жизни сотен тысяч людей, которым сейчас грозит высылка из США. Но для украинских мужчин призывного возраста существует дополнительный риск того, что они окажутся прямо на передовой.

Многие из этих людей находятся в розыске ТЦК на территории Украины за уклонение от мобилизации, или из-за нарушения правил мобилизации.

Этих мужчин доставляют самолетом в Польшу, а дальше американцы передают их украинским правоохранителям на границе. Один из депортированных рассказал, что во время всего рейса их держали в наручниках.

280 000 украинцев въехали в США по программе U4U до ее приостановления в январе 2025 года, вместе со всеми другими категориальными программами гуманитарного допуска. Это произошло после возвращения Трампа в Белый дом. Полностью эта программа не была прекращена, но миграционные органы США объявили, что индивидуальные запросы на продление статусов беженцев будут удовлетворены только в случае "длительных неотложных гуманитарных причин или значительной общественной пользы".

Напомним

Дональд Трамп запустил онлайн-платформу, которая принимает заявки на участие в визовой программе "Золотая карта" за миллион долларов, обещая быстрое и легальное проживание в США.

Евгений Устименко

Новости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Польша