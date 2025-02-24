Трамп намекнул на возможные сделки с рф по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп после заявлений о возможных крупных сделках с рф, намекнул, что "у них есть огромные редкоземельные металлы", передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

Трамп написал в посте в социальных сетях в понедельник, что он ведет "серьезные обсуждения" с россией не только о прекращении ее вторжения в Украину, но и о "крупных сделках по экономическому развитию" — хотя он не предоставил подробностей.

Трампа попросили подробнее рассказать о том, как будут выглядеть эти сделки, когда он встретился с французом Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете.

"Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть много вещей, которые мы хотим, и посмотрим. Я имею в виду, я не знаю, получится ли это, но мы бы хотели иметь возможность сделать это, если бы могли", — сказал Трамп.

"Знаете, у них есть огромные редкоземельные металлы... у них есть очень ценные вещи, которые мы могли бы использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, и было бы очень хорошо, если бы мы могли это сделать. Я думаю, это было бы очень хорошо для мира во всем мире", — сказал Трамп.

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.